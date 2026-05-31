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    Umfrage

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    Unionsanhänger notfalls für Kooperation mit Linken

    Für Sie zusammengefasst
    • 48% der Union befürworten CDU-Linke Kooperation
    • Beschluss der CDU verbietet Kooperationen offiziell
    • 45 Prozent sehen Brandmauer als Vorteil für die AfD
    Umfrage - Unionsanhänger notfalls für Kooperation mit Linken
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei den anstehenden Landtagswahlen im Herbst könnte eine Regierungsbildung unter Umständen nur möglich sein, wenn sie von den Linken oder der AfD unterstützt wird: Die Sympathisanten der Union würden laut einer Umfrage dann am ehesten eine Kooperation der CDU mit den Linken befürworten. 48 Prozent der Unionsanhänger antworteten in einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" entsprechend. 27 Prozent würden das lieber mit der AfD sehen. Rund 24 Prozent mochten sich nicht entscheiden.

    Die CDU hat per Parteitagsbeschluss eine koalitionsähnliche Zusammenarbeit sowohl mit der Linken als auch der AfD ausgeschlossen. Je nach Ausgang der Wahlen im September in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin könnte sie aber unter Druck kommen, diesen Beschluss in der einen oder anderen Richtung aufzuweichen oder sich darüber hinwegzusetzen. In Sachsen-Anhalt hat CDU-Landesvize André Schröder bereits darauf hingewiesen, dass eine Minderheitsregierung nicht auszuschließen ist und der Beschluss lediglich eine Art Koalition mit der Linken verbietet, aber nicht Zusammenarbeit im Einzelfall.

    Die sogenannte Brandmauer gegen die AfD sehen 45 Prozent der insgesamt Befragten als Vorteil für die AfD, 30 Prozent sehen das nicht so, 25 Prozent sind unentschieden.

    Insa befragte am 28. und 29. Mai 1.003 Personen. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten./and/DP/zb





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