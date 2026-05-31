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    Brennerautobahn nach Demo-Sperre wieder offen

    Für Sie zusammengefasst
    • Sperre der Brennerautobahn nach Demo aufgehoben
    • 219 Lkw am Transit gestoppt und zurückgewiesen
    • Starker Verkehr am Sonntag erwartet laut ÖAMTC
    Brennerautobahn nach Demo-Sperre wieder offen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MATREI AM BRENNER (dpa-AFX) - Die Sperre der Brennerautobahn im österreichischen Bundesland Tirol ist nach einer Demonstration aufgehoben worden. "Alle Spuren sind wieder offen", sagte ein Sprecher des Autobahnbetreibers Asfinag am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur.

    Der Brenner-Pass an der Grenze zwischen Österreich und Italien war seit dem Vormittag wegen eines Protests gegen die hohe Verkehrsbelastung blockiert. Auch auf italienischer Seite war die Autobahn tagsüber wegen der Demonstration gesperrt. In Richtung Norden wurde der italienische Abschnitt Sterzing - Brenner ebenfalls wieder für den Leichtverkehr geöffnet. Die Freigabe für Lkw war für 20 Uhr geplant.

    Besonders Sonntag wird mit starkem Verkehr gerechnet

    Die Brenner-Route ist die wichtigste Straßenverbindung über die Alpen. Behörden und Verkehrsclubs hatten wegen der Sperre und wegen der Pfingstferien in Deutschland ein Verkehrschaos befürchtet. Staus in Tirol und auf alternativen Strecken blieben aber vorerst aus.

    Der österreichische Autofahrerclub ÖAMTC rechnet jedoch damit, dass Reisende ihre aufgeschobenen Fahrten ab Samstagabend antreten. Besonders am Sonntag wird mit starkem Verkehr gerechnet.

    Mehr als 200 Lkw am Transit gehindert

    Die Behörden in Tirol zogen eine positive vorläufige Bilanz des Demonstrations- und Blockadetags. Insgesamt seien 219 Lastwagen an der gesperrten Transitstrecke zurückgewiesen worden, hieß es von der Polizei./mrd/al/DP/zb






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