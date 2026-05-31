Amazon unter Druck: Australische Klage und New‑Glenn‑Raketenexplosion

Amazon steht in Australien simultan vor rechtlichen und operativen Herausforderungen, die das Risiko für Reputation und Kurs kurzfristig erhöhen könnten. Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission (ACCC) hat das Unternehmen wegen des Verkaufs von 41 „Unicorn Toddler Backpacks“ im Jahr 2022 verklagt. Die Rucksäcke enthielten abnehmbare, mit Knopfzellen betriebene Leuchtspielzeuge, wiesen laut ACCC jedoch nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Warnhinweise auf Produkt oder Außenverpackung auf. Knopfzellen gelten als erhebliche Gefahr für Kleinkinder; verschluckt können sie schwere innere Verletzungen oder Tod verursachen.

Kernpunkt der Klage ist nicht der Drittanbieter Brokbridge, der das Produkt listete, sondern Amazons Rolle als Fulfilment by Amazon (FBA)-Partner: Nach Auffassung der ACCC hatte Amazon durch Lagerung, Verpackung, Versand sowie Kundenservice und Retourenmanagement faktische Kontrolle über die Waren. Die ACCC weist darauf hin, dass 41 Exemplare verkauft wurden, während weitere 267 am 1. November 2022 noch in Amazon-Lagern lagen. Die Behörde hatte Amazon bereits im Juli 2022 kontaktiert; das Listing wurde entfernt, laut Klageschrift wurde jedoch am 22. Juli noch ein Rucksack verschickt und das Produkt am 20. Oktober kurzzeitig wieder gelistet. Die ACCC strebt Strafen von bis zu 50 Millionen AUD pro Verstoß an; es handelt sich um den ersten Federal-Court-Fall der Behörde gegen einen Online-Marktplatz wegen mutmaßlicher Verstöße gegen zwingende Produktsicherheitsstandards.