Bitcoin wackelt: 70.000-Dollar-Schwelle bedroht – ETF-Abflüsse belasten

Die Märkte signalisieren: Die Euphorie um Bitcoin ist vorerst gedämpft. Nach einem jüngsten Kursrückgang handelt die Kryptowährung bei rund 73.550 US-Dollar und damit zwar marginal über dem Vortag, auf Wochensicht aber mehr als fünf Prozent im Minus. Im Verhältnis zum Allzeithoch von 126.080 US-Dollar beträgt das Defizit inzwischen über 42 Prozent. Ein weiterer Rückgang von knapp 4,8 Prozent würde die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar unterschreiten – ein Szenario, das Prognosemärkte in den letzten Tagen deutlich wahrscheinlicher sehen. Auf Plattformen wie Myriad und Polymarket stieg die kurzfristige Wahrscheinlichkeit eines Unterschreitens innerhalb von 24 Stunden sprunghaft; aktuell taxieren Marktteilnehmer sie bei etwa 26–27 Prozent. Langfristige Wetten sind noch pessimistischer: Die Chance, dass Bitcoin bis Ende 2026 unter 55.000 US-Dollar fällt, wird mit rund 54 Prozent angegeben, für einen Absturz unter 50.000 US-Dollar sehen Händler eine Wahrscheinlichkeit von etwa 42 Prozent.

Treiber der Schwäche sind neben der technischen Lage vor allem realwirtschaftliche Faktoren: Binnen eines Tages wurden Positionen im Wert von rund 924 Millionen US-Dollar zwangsliquidiert – vornehmlich Long-Positionen – was die Abwärtsdynamik verstärkte. Zudem belasten anhaltende Mittelabflüsse aus den neuen Spot-Bitcoin-ETFs in den USA: Mehr als eine Milliarde US-Dollar verließen die Produkte binnen weniger Handelstage, kumulierte Nettoabflüsse seit Beginn der Verlustserie liegen bei über 2,6 Milliarden.