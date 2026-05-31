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    Bitcoin wackelt: 70.000-Dollar-Schwelle bedroht – ETF-Abflüsse belasten

    Die Märkte signalisieren: Die Euphorie um Bitcoin ist vorerst gedämpft. Nach einem jüngsten Kursrückgang handelt die Kryptowährung bei rund 73.550 US-Dollar und damit zwar marginal über dem Vortag, auf Wochensicht aber mehr als fünf Prozent im Minus. Im Verhältnis zum Allzeithoch von 126.080 US-Dollar beträgt das Defizit inzwischen über 42 Prozent. Ein weiterer Rückgang von knapp 4,8 Prozent würde die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar unterschreiten – ein Szenario, das Prognosemärkte in den letzten Tagen deutlich wahrscheinlicher sehen. Auf Plattformen wie Myriad und Polymarket stieg die kurzfristige Wahrscheinlichkeit eines Unterschreitens innerhalb von 24 Stunden sprunghaft; aktuell taxieren Marktteilnehmer sie bei etwa 26–27 Prozent. Langfristige Wetten sind noch pessimistischer: Die Chance, dass Bitcoin bis Ende 2026 unter 55.000 US-Dollar fällt, wird mit rund 54 Prozent angegeben, für einen Absturz unter 50.000 US-Dollar sehen Händler eine Wahrscheinlichkeit von etwa 42 Prozent.

    Treiber der Schwäche sind neben der technischen Lage vor allem realwirtschaftliche Faktoren: Binnen eines Tages wurden Positionen im Wert von rund 924 Millionen US-Dollar zwangsliquidiert – vornehmlich Long-Positionen – was die Abwärtsdynamik verstärkte. Zudem belasten anhaltende Mittelabflüsse aus den neuen Spot-Bitcoin-ETFs in den USA: Mehr als eine Milliarde US-Dollar verließen die Produkte binnen weniger Handelstage, kumulierte Nettoabflüsse seit Beginn der Verlustserie liegen bei über 2,6 Milliarden.

    Während Kryptowährungen kurzfristig Volatilität zeigen, prägen Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsthemen die strukturelle Agenda der Finanzmärkte. Sachsen-Anhalt plant als erstes deutsches Bundesland die Emission eines Kryptowertpapiers auf Basis des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG). Die digitale Schuldverschreibung soll im Sommer 2026 an institutionelle Investoren platziert werden. Der Schritt staatlicher Emittenten könnte dem noch kleinen Markt für elektronische Wertpapiere Vertrauen und Skaleneffekte bringen – zugleich verweist er auf rechtliche und technische Risiken einer jungen Technologie. Bislang sind rund 155 Kryptowertpapiere in den ersten drei Jahren seit Inkrafttreten des eWpG gelistet; zuletzt beschleunigte sich die Aktivität.

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    Parallel dazu meldet der RegTech-Anbieter Diginex einen bedeutenden Fortschritt: Die Tochter Matter hat den Automatisierungsgrad bei der Extraktion von Kohlenstoffdaten mithilfe von KI von 25 auf 80 Prozent gesteigert und will Daten für mehr als 1.000 Unternehmen bereitstellen. Für institutionelle Investoren mit großem AUM kann schnellere, validierte ESG-Information Entscheidungs- und Compliance-Vorteile bringen. Auf dem Neuen Markt kündigt die DAVIGO AG ihr Listing im Freiverkehr Düsseldorf an – ein Beispiel dafür, wie mittelgroße Beteiligungsgesellschaften Kapitalmarktzugang für weiteres Wachstum nutzen wollen. Insgesamt dominieren zwei Trends: kurzfristige Krypto-Volatilität und langfristige Digitalisierung/Nachhaltigkeitsinitiativen, die Kapitalmärkte strukturell verändern.



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    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 74.032USD auf CryptoCompare Index (31. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



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