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    Ferrari enthüllt Luce – Elektro‑Supercar für 550.000€ spaltet Markt

    Ferrari enthüllt Luce – Elektro‑Supercar für 550.000€ spaltet Markt
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    Ferrari hat mit der Vorstellung seines ersten vollelektrischen Modells Luce eine Debatte über Strategie, Preisbildung und Markenführung ausgelöst. Vorstandschef Benedetto Vigna betonte, das Fahrzeug sei kein Abbild bestehender Elektroautos und signalisiere eine eigenständige, technisch ambitionierte Erweiterung der Produktpalette: Vier Elektromotoren, eine 122‑kWh‑Batterie, elektrischer Allradantrieb und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden sollen die Leistungsfähigkeit belegen. Ferrari kündigte zudem an, künftig auf einer eigens entwickelten Elektroplattform zu fahren.

    Trotz technischer Daten und offenbar bereits vorhandenem Interesse — Ferrari hat den Luce rund 1.600 potenziellen Kunden vorgestellt und die Orderbücher geöffnet; laut Vigna liegen schon konkrete Bestellungen samt Zahlungen vor — reagierte der Markt zunächst kritisch. Medienberichten zufolge beginnt der Listenpreis bei rund 550.000 Euro, ein Niveau, das Anleger und Teile der Öffentlichkeit offenbar skeptisch stimmte. Unmittelbar nach der Präsentation kam es zu Kursrückgängen, zugleich zeigten Intraday‑Daten später leichte Zuwächse; die Aktie notierte auf Tradegate mit einem Plus von 2,36 Prozent bei 293,20 Euro (16:00 Uhr MESZ). Die Volatilität unterstreicht die Unsicherheit über die Bewertung langfristiger Chancen gegenüber kurzfristigen Reputationsrisiken.

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    Analysten bleiben geteilter Meinung: Die Großbank UBS bestätigte das "Buy"-Rating und das Kursziel von 483 US-Dollar, warnte aber vor möglichen Verwässerungseffekten für die Luxusmarke durch ein vermeintlich untypisches Design. Gleichzeitig sehen Marktexperten und UBS Elektromodelle eher als Ergänzung denn als Ersatz für Verbrenner und Hybride — getrieben von veränderten Konsumentenpräferenzen und regulatorischem Druck. Vigna betonte, der hohe Preis spiegele Innovationskosten wider und der Luce werde bestehende Antriebsvarianten nicht verdrängen.

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    Strategisch steht Ferrari vor einem Balanceakt: Wachstum und Zugang zu neuen Käuferschichten — insbesondere in China, wo Elektroantriebe bereits weiter verbreitet sind — versus der Notwendigkeit, Knappheit und Exklusivität der Marke zu bewahren. Social‑Media‑Reaktionen und Forenkommentare schwanken zwischen Skepsis über Design und Preis sowie Verteidigung der starken Margen und historischen Bewertungsargumente. Für Anleger bleibt entscheidend, wie Ferrari die Nachfrage nach dem Luce konkretisiert, welche Margen das Segment erzielt und wie das Management die Marke schrittweise weiterentwickelt. Konkrete Bestellzahlen will Ferrari mit den Q2‑Zahlen im Juli liefern; bis dahin dürften Stimmungsschwankungen an der Börse weitergehen, während die langfristige Frage offen bleibt, ob Ferrari erfolgreich neue Kundensegmente erschließen kann, ohne sein exklusives Markenimage zu beschädigen.



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    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 292,2EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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