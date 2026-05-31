Marvell übertrifft Prognosen – KI‑Welle katapultiert Aktie in die Höhe

Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert Marvell nun einen Umsatz von knapp 11,5 Milliarden US-Dollar, rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr und etwa eine halbe Milliarde über der bisherigen Zielsetzung. Die Marktannahmen lagen zuvor bei etwa 11 Milliarden. Für das zweite Quartal stellt Marvell einen Umsatz von rund 2,7 Milliarden US-Dollar in Aussicht; die Konsensschätzung lag bei etwa 2,6 Milliarden. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie peilt das Unternehmen 88 bis 98 US-Cent an (Konsens: 90 Cent).

Marvell Technology hat die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen und die Anlegerfantasie rund um KI-Infrastruktur weiter befeuert. Der Halbleiterkonzern aus Santa Clara meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 2,42 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr – wobei das Rechenzentrumsgeschäft mit 1,83 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil beisteuerte. Auch Gewinnkennzahlen lagen über Konsensschätzungen, und das Management gab einen optimistischeren Ausblick, als Analysten erwartet hatten. CEO Matt Murphy geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im Jahresverlauf von Quartal zu Quartal beschleunigen wird.

Die Nachricht führte zu einer Welle von Kurszielanhebungen großer Investmentbanken. UBS-Analyst Timothy Arcuri lobte die differenzierten Netzwerk- und optischen Lösungen und sieht weiteres Aufwärtspotenzial; seine Einschätzung wird auf TipRanks als sehr treffsicher eingestuft. Barclays hob sein Kursziel deutlich an (von 150 auf 275 US-Dollar), die Deutsche Bank fast auf 240 US-Dollar, auch Bank of America und Citi passten ihre Bewertungen nach oben an. Die Aktie hatte sich innerhalb eines Jahres bereits mehr als verdreifacht (+207,6 Prozent) und startete 2026 mit einem Anstieg von über 130 Prozent.

Trotz des starken Momentum sind nicht alle Beobachter überzeugt. Analysten von Morgan Stanley und Goldman Sachs mahnen zur Vorsicht: Joseph Moore (Morgan Stanley) weist darauf hin, dass die hohen Erwartungen bereits eingepreist seien und es zusätzlicher Hinweise auf nachhaltige Marktanteilsgewinne bedürfe. James Schneider (Goldman Sachs) fordert mehr Transparenz beim Ausbau der Kundenbasis im Geschäft mit kundenspezifischen KI-Chips.

Marvell profitiert unmittelbar von den milliardenschweren Investitionen der Cloud- und Hyperscaler in KI-Rechenzentren und gilt als wichtiges Vehikel für Anleger, die auf den Ausbau der KI-Infrastruktur setzen. Gleichzeitig spiegelt sich für langfristig orientierte Investoren in der Bewertung ein erheblicher Aufschlag wider, sodass Chancen und Risiken – insbesondere hinsichtlich Nachhaltigkeit des Wachstums und Margenpersistenz – genau abzuwägen sind.

Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 205EUR auf Nasdaq (30. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.