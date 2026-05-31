Maklersterben, KI‑Boom und Euro‑Schocks: US‑Immobilien im freien Fall

Die US-Immobilienbranche gerät in eine Phase anhaltender Konsolidierung: Nach dem Boom seit 2020 steckt der Markt nun im vierten Jahr einer ungewöhnlich langwierigen Schwächephase. Geringeres Angebot, längere Verkaufszeiträume und strukturelle Änderungen bei der Vergütung drücken insbesondere die selbständigen Makler. Weil viele unabhängig arbeiten und ausschließlich erfolgsabhängig bezahlt werden, führen ausbleibende Abschlüsse schnell zu Existenzproblemen. Analysen von First American zeigen, dass das Verkaufstempo bestehender Häuser zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit 1982 lag. Gleichzeitig haben Reformen der Provisionsmodelle 2024 dazu geführt, dass einige Käufer ganz auf Vermittler verzichten. Die neue Konkurrenz durch KI-gestützte Plattformen, die Such-, Vergleichs- und Vertragsprozesse vereinfachen, verstärkt den Druck.

Die Folgen sind bereits messbar: Viele Neueinsteiger, die der Boomjahre angelockt hatte, bleiben nicht im Geschäft. Laut NAR wickelte ein typischer Makler mit bis zu zwei Jahren Erfahrung 2024 im Mittel nur drei Transaktionen ab und erzielte ein Bruttoeinkommen von rund 8.100 US-Dollar; etabliertere Makler lagen bei durchschnittlich zehn Abschlüssen und einem Bruttoertrag von etwa 58.100 Dollar. Das deutet auf eine klare Zweiteilung im Markt: Überlebende Konsolidierer versus Aussteiger oder Nebenjobber. Für die Branche bedeutet dies Margin-Druck, wachsenden Wettbewerb und eine verstärkte Umorientierung hin zu Technologie- und Serviceangeboten, die wiederkehrende Einnahmen sichern.