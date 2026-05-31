Dell rast im KI‑Rausch: Aktie +37% vorbörslich, Kursziel bis 700$

Aktuelle vorbörsliche Kurse: Vorbörslich an der Nasdaq stieg die Dell-Aktie um rund 37% auf 434,75 US-Dollar; im nachbörslichen Handel wurden intraday teils Kurse nahe 441–450 US-Dollar gesehen; auch der Frankfurter Tradegate-Handel registrierte deutliche Aufschläge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kurseinordnung: Massive Reaktion — Rallye mit hohem Bewertungsaufschlag, aber auch erhöhtem Risiko. Marktpreise spiegeln einen ausgeprägten KI-Hype wider; Analysten heben Kursziele teils deutlich an, während Kritiker vor Übertreibung und FOMO warnen.

Kernaussage der Zahlen: Dell übertraf die Konsensschätzungen deutlich. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres meldete der Konzern einen bereinigten Gewinn von 4,86 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 43,8 Mrd. US-Dollar (Konsens EPS 2,96 USD). Treiber sind KI-optimierte Server und Infrastruktur: Der Umsatz mit solchen Servern kletterte auf 16,1 Mrd. USD – ein Plus von 757% gegenüber dem Vorjahr. Dell erwartet mittelfristig rund 60 Mrd. USD KI-Serverumsatz für 2027, was etwa einem Drittel des Konzernumsatzes entsprechen würde.

Aufträge und Ausblick: Zusätzlich erhielt Dell einen US-Verteidigungsauftrag über etwa 9,69 Mrd. USD mit fünfjähriger Laufzeit zur Bündelung von Softwarebeschaffungen. Der Konzern hob die Jahresziele an; Management und Analysten sehen eine beschleunigte Nachfrage und wachsende Margen durch Ausbau von Rechenzentrumsaktivitäten.

Analystenstimmen: Marktbeobachter reagierten euphorisch. Susquehanna stufte Dell von Neutral auf Positive hoch und setzte ein Hammer-Kursziel von 700 USD — das höchste unter den Instituten. Bank of America (Wamsi Mohan) und JPMorgan (Samik Chatterjee) nennen nun 500 USD, Piper Sandler (James Fish) hob das Ziel auf 497 USD. Evercore-Analyst Amit Daryanani kommentierte: „So sieht ein KI-Superzyklus aus.“ JPMorgan sprach von überraschend starken Erwartungen, die „einem die Socken ausziehen“.

Gegenstimmen und Risiken: Neben Lob gibt es Warnungen vor Übertreibung. Kritiker sehen Anzeichen von FOMO und algorithmischer Verstärkung der Rallye; einige Marktteilnehmer vergleichen das Phänomen mit klassischen Übertreibungsphasen. Praktische Risiken: langfristige Margenentwicklung, Konkurrenz und mögliche Entspannung bei Speicher- und Chipknappheit, wenn neue Kapazitäten ab 2027 anlaufen.

Ausblick: Dell profitiert derzeit klar vom KI-Boom und institutionellen Großaufträgen. Die nächste Phase wird zeigen, ob das Wachstum nachhaltig in margenstarken Erträgen verankert werden kann oder ob die Bewertung eine Korrekturrisiken birgt.

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +32,76 % und einem Kurs von 420,9EUR auf NYSE (30. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.