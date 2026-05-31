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    Dell rast im KI‑Rausch: Aktie +37% vorbörslich, Kursziel bis 700$

    Überschrift: Dell im KI-Rausch – Quartalszahlen sprengen Erwartungen, Aktie schießt vorbörslich deutlich nach oben

    Aktuelle vorbörsliche Kurse: Vorbörslich an der Nasdaq stieg die Dell-Aktie um rund 37% auf 434,75 US-Dollar; im nachbörslichen Handel wurden intraday teils Kurse nahe 441–450 US-Dollar gesehen; auch der Frankfurter Tradegate-Handel registrierte deutliche Aufschläge.

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    Kurseinordnung: Massive Reaktion — Rallye mit hohem Bewertungsaufschlag, aber auch erhöhtem Risiko. Marktpreise spiegeln einen ausgeprägten KI-Hype wider; Analysten heben Kursziele teils deutlich an, während Kritiker vor Übertreibung und FOMO warnen.

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    Kernaussage der Zahlen: Dell übertraf die Konsensschätzungen deutlich. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres meldete der Konzern einen bereinigten Gewinn von 4,86 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 43,8 Mrd. US-Dollar (Konsens EPS 2,96 USD). Treiber sind KI-optimierte Server und Infrastruktur: Der Umsatz mit solchen Servern kletterte auf 16,1 Mrd. USD – ein Plus von 757% gegenüber dem Vorjahr. Dell erwartet mittelfristig rund 60 Mrd. USD KI-Serverumsatz für 2027, was etwa einem Drittel des Konzernumsatzes entsprechen würde.

    Aufträge und Ausblick: Zusätzlich erhielt Dell einen US-Verteidigungsauftrag über etwa 9,69 Mrd. USD mit fünfjähriger Laufzeit zur Bündelung von Softwarebeschaffungen. Der Konzern hob die Jahresziele an; Management und Analysten sehen eine beschleunigte Nachfrage und wachsende Margen durch Ausbau von Rechenzentrumsaktivitäten.

    Analystenstimmen: Marktbeobachter reagierten euphorisch. Susquehanna stufte Dell von Neutral auf Positive hoch und setzte ein Hammer-Kursziel von 700 USD — das höchste unter den Instituten. Bank of America (Wamsi Mohan) und JPMorgan (Samik Chatterjee) nennen nun 500 USD, Piper Sandler (James Fish) hob das Ziel auf 497 USD. Evercore-Analyst Amit Daryanani kommentierte: „So sieht ein KI-Superzyklus aus.“ JPMorgan sprach von überraschend starken Erwartungen, die „einem die Socken ausziehen“.

    Gegenstimmen und Risiken: Neben Lob gibt es Warnungen vor Übertreibung. Kritiker sehen Anzeichen von FOMO und algorithmischer Verstärkung der Rallye; einige Marktteilnehmer vergleichen das Phänomen mit klassischen Übertreibungsphasen. Praktische Risiken: langfristige Margenentwicklung, Konkurrenz und mögliche Entspannung bei Speicher- und Chipknappheit, wenn neue Kapazitäten ab 2027 anlaufen.

    Ausblick: Dell profitiert derzeit klar vom KI-Boom und institutionellen Großaufträgen. Die nächste Phase wird zeigen, ob das Wachstum nachhaltig in margenstarken Erträgen verankert werden kann oder ob die Bewertung eine Korrekturrisiken birgt.



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    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +32,76 % und einem Kurs von 420,9EUR auf NYSE (30. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



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