Bayer unter Beschuss: Klage droht Saatgut‑Monopol zu knacken

Latham reichte die Zivilklage beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Missouri ein und strebt neben Schadensersatz auch eine einstweilige Verfügung zur Wiederherstellung des Wettbewerbs an; die Klage zielt auf eine Sammelklage sowie eine dreifache Entschädigung. Bayer wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, die Märkte für Betriebsmittel und Maissaatgut seien wettbewerbsfähig, fair und vielfältig. Parallel dazu berichtete das US-Justizministerium, Bayer habe im Zuge einer Kartelluntersuchung problematische Klauseln aus seinem Premier Performance Program entfernt und sich verpflichtet, bestimmte Regelungen sieben Jahre lang nicht wieder einzuführen.

Die Vorwürfe gegen Bayer haben in den vergangenen Tagen neue Brisanz gewonnen: Das US-Saatgutunternehmen Latham Quality verklagt den Konzern mit Sitz in Leverkusen und wirft ihm vor, den Markt für gentechnisch verändertes Maissaatgut in den USA systematisch abgeschottet zu haben. Kern der Klage ist das herbizidtolerante Genmerkmal NK603: Latham behauptet, Bayer habe nach dem Ablauf des letzten Patents 2022 weiterhin den Markteintritt generischer Alternativen verhindert und überhöhte Lizenzgebühren verlangt. Folge sei eine faktische Monopolisierung eines Marktes, in dem laut Klage nahezu alle gentechnisch veränderten Hybrid-Maissorten dieses Merkmal tragen und rund 92 Prozent der US-Maisflächen mit herbizidtolerantem Saatgut bestellt würden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die juristischen Belastungen sind Teil eines breiteren Rechtsrisikos für Bayer: Neben der Latham-Klage steht der Konzern weiterhin im Fokus massiver Glyphosat-Prozesse. In diesem Zusammenhang droht der geplante Vergleich über Roundup-Klagen durch Verfahrensfragen zu verzögern, weil eine Klägergruppe die Verweisung an ein Bundesgericht beantragte. Morgan Stanley bewertet die Aktie trotz dieses Rechtsrisikos weiter optimistisch (Overweight, Kursziel 53 Euro), während Jefferies jüngst das Kursziel von 25 auf 40 Euro anhob, die Einstufung aber auf "Hold" beließ. Jefferies weist zugleich auf anhaltende Unsicherheit durch Rechtsstreitigkeiten hin, die den Kurs im ungünstigen Fall bis auf rund 30 Euro drücken könnten.

Anleger reagieren nervös: Die Bayer-Aktie gab am Handelstag leicht nach. Insgesamt bleibt die Bewertung des Konzerns stark von der Frage abhängig, wie bald und in welchem Umfang juristische Risiken bereinigt werden; mögliche regulatorische Eingriffe und Lizenzpraktiken im Saatgutgeschäft dürften dabei künftig ein zentrales Thema für Investoren und Wettbewerbsbehörden bleiben.

Kurzfristig dürften solche Rechtsstreitigkeiten die Volatilität der Aktie erhöhen und Bewertungsaufschläge für potenzielle Marktbereinigungen begrenzen. Sollte ein Gericht Lathams Anspruch bestätigen oder Bayer in weiteren Vergleichen Zugeständnisse machen müssen, wären sowohl Umsatz- als auch Margenperspektiven des Saatgutgeschäfts tangiert. Umgekehrt würde ein erfolgreicher Ausgang der Verfahren oder klare regulatorische Zusagen den Druck mindern. Anleger sollten deshalb juristische Zeitpläne und behördliche Auflagen eng verfolgen. Das Risiko bleibt für kurzfristige Anleger besonders hoch und volatil.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 36,42EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.