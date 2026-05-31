Durchbruch oder Täuschung? USA und Iran vor 60-Tage-Deal zur Hormus-Öffnung
Unterhändler aus den USA und dem Iran haben nach übereinstimmenden US-Berichten eine vorläufige Einigung auf ein 60-tägiges Rahmenabkommen erzielt. Es sieht vor, die seit dem 8. April geltende Waffenruhe zu verlängern und Verhandlungen über Irans Atomprogramm aufzunehmen. Entscheidend ist jedoch: Die Vereinbarung ist noch nicht politisch bestätigt — US-Präsident Donald Trump und die iranische Führung müssen zustimmen. Trumps Entscheidung wurde mehrfach angekündigt, zugleich betonte er, bis auf Weiteres werde „kein Geld ausgetauscht“. Der US-Präsident fordert eine sofortige Öffnung der Straße von Hormus und ein iranisches Bekenntnis, niemals Atomwaffen anzustreben.
Kernelemente des Entwurfs, wie von US-Quellen an „Axios“ berichtet, wären die Aufhebung der US-Seeblockade iranischer Häfen, ein uneingeschränkter, gebührenfreier Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus sowie die Beseitigung von Seeminen durch Iran innerhalb von 30 Tagen. Washington würde im Gegenzug über Ausnahmen bei Sanktionen für Ölverkäufe sprechen und Verhandlungen über die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte sowie die Entsorgung angereicherten Urans führen. Iranische Stellen bestreiten allerdings Teile dieser Darstellung und werfen Trump vor, Vereinbarungen zu verzerren: Teheran verlangt demnach die sofortige Freigabe von rund zwölf Milliarden Dollar, bestreitet eine gebührenfreie Passage als vereinbart und weist die Behauptung zurück, angereichertes Uran solle vernichtet werden.
Aus wirtschaftlicher Sicht wären die potenziellen Effekte substantiell, aber stark abhängig von der finalen politischen Zustimmung. Seit Kriegsbeginn am 28. Februar hatte Teheran die wichtige Meerenge faktisch blockiert; die daraus resultierenden Verwerfungen trieben Öl- und Gaspreise weltweit nach oben, belasteten Lieferketten und erhöhten Transportkosten sowie Versicherungsprämien für Schiffsverkehr im Persischen Golf. Eine verlässliche Öffnung der Straße von Hormus und begrenzte Sanktionserleichterungen könnten Angebotsschocks dämpfen, Preisspitzen mildern und internationalen Handel sowie Energiepreise stabilisieren. Zugleich bliebe die Lage fragil: Trotz Waffenruhe kam es erneut zu Angriffen — jüngst kündigte das US-Militär Angriffe auf iranische Stellungen an; der Iran verurteilte US-Schläge scharf. Die US-Finanzbehörde hat zudem die für Passagegebühren zuständige iranische Behörde sanktioniert, was kurzfristig die Durchführbarkeit von Gebührenregelungen erschwert.
Für Märkte und Handel ist daher entscheidend, ob der Rahmenvertrag formell bestätigt und umgesetzt wird. Solange Führungszustimmungen, Interpretationsdifferenzen und militärische Zwischenfälle offenbleiben, ist mit hoher Volatilität bei Ölpreisen, gestiegenen Risikoprämien für Handelspartner und anhaltendem politischen Risiko in der Region zu rechnen.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 91,60USD auf Lang & Schwarz (30. Mai 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
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