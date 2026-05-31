🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Durchbruch oder Täuschung? USA und Iran vor 60-Tage-Deal zur Hormus-Öffnung

    Durchbruch oder Täuschung? USA und Iran vor 60-Tage-Deal zur Hormus-Öffnung
    Foto: Stringer - dpa

    Unterhändler aus den USA und dem Iran haben nach übereinstimmenden US-Berichten eine vorläufige Einigung auf ein 60-tägiges Rahmenabkommen erzielt. Es sieht vor, die seit dem 8. April geltende Waffenruhe zu verlängern und Verhandlungen über Irans Atomprogramm aufzunehmen. Entscheidend ist jedoch: Die Vereinbarung ist noch nicht politisch bestätigt — US-Präsident Donald Trump und die iranische Führung müssen zustimmen. Trumps Entscheidung wurde mehrfach angekündigt, zugleich betonte er, bis auf Weiteres werde „kein Geld ausgetauscht“. Der US-Präsident fordert eine sofortige Öffnung der Straße von Hormus und ein iranisches Bekenntnis, niemals Atomwaffen anzustreben.

    Kernelemente des Entwurfs, wie von US-Quellen an „Axios“ berichtet, wären die Aufhebung der US-Seeblockade iranischer Häfen, ein uneingeschränkter, gebührenfreier Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus sowie die Beseitigung von Seeminen durch Iran innerhalb von 30 Tagen. Washington würde im Gegenzug über Ausnahmen bei Sanktionen für Ölverkäufe sprechen und Verhandlungen über die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte sowie die Entsorgung angereicherten Urans führen. Iranische Stellen bestreiten allerdings Teile dieser Darstellung und werfen Trump vor, Vereinbarungen zu verzerren: Teheran verlangt demnach die sofortige Freigabe von rund zwölf Milliarden Dollar, bestreitet eine gebührenfreie Passage als vereinbart und weist die Behauptung zurück, angereichertes Uran solle vernichtet werden.

    Aus wirtschaftlicher Sicht wären die potenziellen Effekte substantiell, aber stark abhängig von der finalen politischen Zustimmung. Seit Kriegsbeginn am 28. Februar hatte Teheran die wichtige Meerenge faktisch blockiert; die daraus resultierenden Verwerfungen trieben Öl- und Gaspreise weltweit nach oben, belasteten Lieferketten und erhöhten Transportkosten sowie Versicherungsprämien für Schiffsverkehr im Persischen Golf. Eine verlässliche Öffnung der Straße von Hormus und begrenzte Sanktionserleichterungen könnten Angebotsschocks dämpfen, Preisspitzen mildern und internationalen Handel sowie Energiepreise stabilisieren. Zugleich bliebe die Lage fragil: Trotz Waffenruhe kam es erneut zu Angriffen — jüngst kündigte das US-Militär Angriffe auf iranische Stellungen an; der Iran verurteilte US-Schläge scharf. Die US-Finanzbehörde hat zudem die für Passagegebühren zuständige iranische Behörde sanktioniert, was kurzfristig die Durchführbarkeit von Gebührenregelungen erschwert.

    Für Märkte und Handel ist daher entscheidend, ob der Rahmenvertrag formell bestätigt und umgesetzt wird. Solange Führungszustimmungen, Interpretationsdifferenzen und militärische Zwischenfälle offenbleiben, ist mit hoher Volatilität bei Ölpreisen, gestiegenen Risikoprämien für Handelspartner und anhaltendem politischen Risiko in der Region zu rechnen.



    Öl (Brent)

    -0,02 %
    -11,82 %
    -19,39 %
    +21,12 %
    +45,14 %
    +18,97 %
    +32,24 %
    +81,91 %
    +43,42 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 91,60USD auf Lang & Schwarz (30. Mai 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Durchbruch oder Täuschung? USA und Iran vor 60-Tage-Deal zur Hormus-Öffnung Unterhändler aus den USA und dem Iran haben nach übereinstimmenden US-Berichten eine vorläufige Einigung auf ein 60-tägiges Rahmenabkommen erzielt. Es sieht vor, die seit dem 8. April geltende Waffenruhe zu verlängern und Verhandlungen über Irans …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     