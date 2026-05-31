Durchbruch oder Täuschung? USA und Iran vor 60-Tage-Deal zur Hormus-Öffnung

Unterhändler aus den USA und dem Iran haben nach übereinstimmenden US-Berichten eine vorläufige Einigung auf ein 60-tägiges Rahmenabkommen erzielt. Es sieht vor, die seit dem 8. April geltende Waffenruhe zu verlängern und Verhandlungen über Irans Atomprogramm aufzunehmen. Entscheidend ist jedoch: Die Vereinbarung ist noch nicht politisch bestätigt — US-Präsident Donald Trump und die iranische Führung müssen zustimmen. Trumps Entscheidung wurde mehrfach angekündigt, zugleich betonte er, bis auf Weiteres werde „kein Geld ausgetauscht“. Der US-Präsident fordert eine sofortige Öffnung der Straße von Hormus und ein iranisches Bekenntnis, niemals Atomwaffen anzustreben.

Kernelemente des Entwurfs, wie von US-Quellen an „Axios“ berichtet, wären die Aufhebung der US-Seeblockade iranischer Häfen, ein uneingeschränkter, gebührenfreier Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus sowie die Beseitigung von Seeminen durch Iran innerhalb von 30 Tagen. Washington würde im Gegenzug über Ausnahmen bei Sanktionen für Ölverkäufe sprechen und Verhandlungen über die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte sowie die Entsorgung angereicherten Urans führen. Iranische Stellen bestreiten allerdings Teile dieser Darstellung und werfen Trump vor, Vereinbarungen zu verzerren: Teheran verlangt demnach die sofortige Freigabe von rund zwölf Milliarden Dollar, bestreitet eine gebührenfreie Passage als vereinbart und weist die Behauptung zurück, angereichertes Uran solle vernichtet werden.