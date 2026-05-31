LAG stoppt VW‑Tarifkürzung – Beschäftigte erhalten Nachzahlungen

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hat in zwei ersten Entscheidungen VW Aufwendungen für Jubiläumsgratifikationen zugesprochen und damit den jüngsten Tarifnachverhandlungen Grenzen gesetzt. Geklagt hatten Beschäftigte, deren Dienstjubiläum genau auf den 1. Januar 2025 fiel; das LAG bestätigte die Urteile des Arbeitsgerichts Braunschweig und wies die Berufung von Volkswagen zurück. VW muss den Klägern die Differenz zwischen der nach alter Regelung geschuldeten höheren Gratifikation und der nach der neuen Tarifregelung gezahlten Pauschale nachzahlen. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig; weitere vergleichbare Fälle stehen Mitte Juni zur Verhandlung an.

Hintergrund ist die heftig umstrittene Tarifeinigung zwischen Volkswagen und der IG Metall Ende 2024 im Rahmen eines Sanierungsplans für die Kernmarke VW. Bestandteil der Einigung waren Einschnitte bei den Jubiläumsleistungen: Unter der bisherigen Regelung zahlte VW nach 25 Jahren 1,45 Monatsgehälter und nach 35 Jahren 2,9 Monatsgehälter. Die neue tarifliche Lösung sieht pauschale Zahlungen von 6.000 Euro nach 25 Jahren und 12.000 Euro nach 35 Jahren vor. Strittig war der Stichtag: Formal vorgesehen war der 1. Januar 2025, unterzeichnet wurde der Tarifvertrag aber erst am 21. Januar 2025. Arbeitnehmer mit Jubiläen zwischen diesen Daten beantragten die Anwendung der günstigeren alten Regelung; die Gerichte bewerteten Fälle mit Stichtag 1. Januar zu Gunsten der Beschäftigten, während Jubiläen zwischen 2. und 21. Januar bereits vor Gericht größtenteils als rechtmäßig gekürzt beurteilt wurden.

Parallel dazu wies das LAG auch in zweiter Instanz Schadenersatzklagen zweier Manager zurück, die sich nach Hinweisen auf vermeintliche Missstände benachteiligt sahen. Die Kläger, Mitglieder des oberen Managements, forderten zusammen rund 7,5 Millionen Euro und beriefen sich auf das Hinweisgeberschutzgesetz. Das Gericht sah jedoch keine hinreichende Beweisführung dafür, dass ihnen eine Beförderung zu Unrecht verwehrt oder Repressalien erfolgt seien. VW begrüßte das Urteil; die Gesellschaft bestreitet sämtliche Vorwürfe hinsichtlich Repressionen und von Gesundheitsgefahren durch Emissionen aus monierten Bauteilen. Gegen diese Entscheidung ist eine Revision vor dem Bundesarbeitsgericht ausdrücklich zugelassen worden, sodass auch hier eine endgültige Klärung noch aussteht.

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Für VW bedeuten die Urteile kurzfristig zusätzliche Zahlungsverpflichtungen und andauernde Rechtsunsicherheit. Die Entscheidungen schärfen zugleich den Fokus auf die juristischen Grenzen tarifvertraglicher Umstellungen sowie auf die Handhabung von Hinweisgeberschutz und internen Konflikten im Konzern.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 91,98EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.