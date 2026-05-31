🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio zwischen Rallye und Risiko: Aktie steigt – Bilanzstreit droht

    Verbio zwischen Rallye und Risiko: Aktie steigt – Bilanzstreit droht
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Die Verbio SE hat am 29. Mai 2026 formell die neue Gesamtzahl der Stimmrechte gemeldet: Demnach verfügt das Unternehmen über 64.008.484 Stimmrechte. Die Mitteilung, ausgeliefert über den EQS-News-Service, erwähnt als Anlass die Ausgabe von Bezugsaktien zum Stichtag 28.05.2026. Für Investoren ist diese Formalie relevant, weil sie die Basis für Stimmrechtsanteile und damit für Hauptversammlungs‑ und Kontrollgrößen darstellt.

    An den Börsen sorgt Verbio derzeit vor allem wegen der Energiepreisentwicklung für Aufmerksamkeit. Die Aktie stieg am Donnerstag um rund drei Prozent auf 39,14 Euro und näherte sich damit einem Vortagshoch von etwa 40 Euro, nachdem das Unternehmen den operativen Ausblick angehoben hatte. Verbio erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein EBITDA von 160 bis 180 Millionen Euro. Analysten wie Leon Mühlenbruch von MWB Research sehen darin eine Bestätigung für eine deutliche Ergebniserholung, gestützt durch ein anhaltend günstiges Energieumfeld, das Parallelen zu den Marktverwerfungen 2022 aufweist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbio SE!
    Long
    35,32€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 11,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    40,92€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 10,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hinter dem Kursverlauf stehen jedoch kontroverse Debatten über die Bilanzqualität und die Nachhaltigkeit der Ergebnisverbesserung. Marktteilnehmer verweisen einerseits auf eine derzeitige Nettoverschuldung von rund 140 Millionen Euro – ein deutlicher Unterschied zu früheren Perioden, in denen Verbio über etwa 200 Millionen Euro Nettocash verfügte. Andererseits betont ein Teil der Anleger, dass umfangreiche Vorräte in Höhe von rund 258 Millionen Euro (per 31.03.2026) und insbesondere Lagerbestände an Fertigerzeugnissen – überwiegend Biomethan und THG‑Quoten – als latent liquiditätswirksam zu betrachten seien. Von den in Beständen enthaltenen THG‑Quoten im Wert von rund TEUR 111.997 könne ein Teil erst im Verpflichtungsjahr 2027 genutzt oder realisiert werden; es wurde zudem eine Wertaufholung auf THG‑Bestände von rund 20 Millionen Euro gemeldet.

    Diese zeitliche Diskrepanz zwischen bilanzieller Wertaufstellung und realisierbarer Liquidität erklärt die unterschiedliche Einschätzung, ob Verbio faktisch schuldenfrei ist oder noch nennenswerte Finanzierungsrisiken bestehen. Externe Treiber wie steigende Öl‑ und Dieselpreise – aktuell angeheizt durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten – sowie politische Entscheidungen (etwa Tankrabatt, CO2‑Bepreisung, Steuern) beeinflussen mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit von Biokraftstoffen und damit die Profitabilität von Verbio. Hinzu kommt hohe Kursvolatilität: Tagesbewegungen von 5–10 Prozent sind laut Marktbeobachtung keine Seltenheit.

    Fazit: Verbio steht am Schnittpunkt operativer Erholung und bilanzieller Debatten. Kurzfristig dominieren Energiepreise und geopolitische Risiken, mittelfristig wird die Realisierbarkeit der THG‑Quoten und die weitere Ergebnisentwicklung über die Neubewertung der Aktie entscheiden.



    Verbio

    -2,26 %
    +5,09 %
    +4,64 %
    +44,59 %
    +304,17 %
    +16,42 %
    -14,36 %
    +551,98 %
    +123,65 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
    Verbio direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 38,02EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verbio zwischen Rallye und Risiko: Aktie steigt – Bilanzstreit droht Die Verbio SE hat am 29. Mai 2026 formell die neue Gesamtzahl der Stimmrechte gemeldet: Demnach verfügt das Unternehmen über 64.008.484 Stimmrechte. Die Mitteilung, ausgeliefert über den EQS-News-Service, erwähnt als Anlass die Ausgabe von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     