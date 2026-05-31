Verbio zwischen Rallye und Risiko: Aktie steigt – Bilanzstreit droht

An den Börsen sorgt Verbio derzeit vor allem wegen der Energiepreisentwicklung für Aufmerksamkeit. Die Aktie stieg am Donnerstag um rund drei Prozent auf 39,14 Euro und näherte sich damit einem Vortagshoch von etwa 40 Euro, nachdem das Unternehmen den operativen Ausblick angehoben hatte. Verbio erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein EBITDA von 160 bis 180 Millionen Euro. Analysten wie Leon Mühlenbruch von MWB Research sehen darin eine Bestätigung für eine deutliche Ergebniserholung, gestützt durch ein anhaltend günstiges Energieumfeld, das Parallelen zu den Marktverwerfungen 2022 aufweist.

Die Verbio SE hat am 29. Mai 2026 formell die neue Gesamtzahl der Stimmrechte gemeldet: Demnach verfügt das Unternehmen über 64.008.484 Stimmrechte. Die Mitteilung, ausgeliefert über den EQS-News-Service, erwähnt als Anlass die Ausgabe von Bezugsaktien zum Stichtag 28.05.2026. Für Investoren ist diese Formalie relevant, weil sie die Basis für Stimmrechtsanteile und damit für Hauptversammlungs‑ und Kontrollgrößen darstellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hinter dem Kursverlauf stehen jedoch kontroverse Debatten über die Bilanzqualität und die Nachhaltigkeit der Ergebnisverbesserung. Marktteilnehmer verweisen einerseits auf eine derzeitige Nettoverschuldung von rund 140 Millionen Euro – ein deutlicher Unterschied zu früheren Perioden, in denen Verbio über etwa 200 Millionen Euro Nettocash verfügte. Andererseits betont ein Teil der Anleger, dass umfangreiche Vorräte in Höhe von rund 258 Millionen Euro (per 31.03.2026) und insbesondere Lagerbestände an Fertigerzeugnissen – überwiegend Biomethan und THG‑Quoten – als latent liquiditätswirksam zu betrachten seien. Von den in Beständen enthaltenen THG‑Quoten im Wert von rund TEUR 111.997 könne ein Teil erst im Verpflichtungsjahr 2027 genutzt oder realisiert werden; es wurde zudem eine Wertaufholung auf THG‑Bestände von rund 20 Millionen Euro gemeldet.

Diese zeitliche Diskrepanz zwischen bilanzieller Wertaufstellung und realisierbarer Liquidität erklärt die unterschiedliche Einschätzung, ob Verbio faktisch schuldenfrei ist oder noch nennenswerte Finanzierungsrisiken bestehen. Externe Treiber wie steigende Öl‑ und Dieselpreise – aktuell angeheizt durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten – sowie politische Entscheidungen (etwa Tankrabatt, CO2‑Bepreisung, Steuern) beeinflussen mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit von Biokraftstoffen und damit die Profitabilität von Verbio. Hinzu kommt hohe Kursvolatilität: Tagesbewegungen von 5–10 Prozent sind laut Marktbeobachtung keine Seltenheit.

Fazit: Verbio steht am Schnittpunkt operativer Erholung und bilanzieller Debatten. Kurzfristig dominieren Energiepreise und geopolitische Risiken, mittelfristig wird die Realisierbarkeit der THG‑Quoten und die weitere Ergebnisentwicklung über die Neubewertung der Aktie entscheiden.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 38,02EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.