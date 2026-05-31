CTS Eventim: Umsatz +23% – Live-Boom katapultiert Aktie über 60 €

Die operative Entwicklung verlief in den beiden Segmenten unterschiedlich: Das Kerngeschäft Ticketing verzeichnete ein moderates Umsatzplus von 2,5 Prozent auf 219,0 Mio. Euro; bereinigt um Effekte aus geänderten Partnerschaftsbedingungen mit Stage Entertainment wäre das Wachstum gut sechs Prozent gewesen. Das Adjusted EBITDA im Ticketing stieg leicht um 1,2 Prozent auf 89,8 Mio. Euro, die Marge blieb mit rund 41,0 Prozent hoch. CTS Eventim betonte, dass der Vertrag mit Stage Entertainment als Retail-Partnerschaft langfristig verlängert wurde.

CTS Eventim ist mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt damit seinen profitablen Wachstumskurs. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 23,0 Prozent auf 613,5 Mio. Euro; das Adjusted EBITDA legte um 18,5 Prozent auf 118,9 Mio. Euro zu. Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 19,4 Prozent nahezu unverändert, was auf eine stabile Ertragsqualität bei gleichzeitigem Wachstum hindeutet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Segment Live Entertainment war der Wachstumstreiber: Hier kletterte der Umsatz um 38,3 Prozent auf 403,6 Mio. Euro, das Adjusted EBITDA sprang um 151,1 Prozent auf 29,1 Mio. Euro, womit die Marge auf 7,2 Prozent anstieg. Treiber waren erfolgreiche Tourneen – insbesondere in den USA – sowie stark nachgefragte Veranstaltungen in Deutschland. Zudem trugen Venue-Aktivitäten positiv bei; als Beispiel nennt das Unternehmen den neuen Unipol Dome in Mailand, in dem im Umfeld der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 mehr als 400.000 Zuschauer bei 53 Eishockeyspielen verzeichnet wurden.

Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg kommentierte den Start ins Jahr 2026 als erfolgreich und verwies auf die internationale Aufstellung sowie enge Partnerbeziehungen als Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Nach dem Quartal sieht der Vorstand Konzern und Segmente im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr.

Analystenreaktionen fielen positiv aus: Jefferies beließ die Einstufung bei "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro und hob hervor, dass das operative Ergebnis trotz negativer Sonderfaktoren die Konsensschätzungen um rund vier Prozent übertraf. Auch die UBS bestätigte "Buy" mit 100 Euro Kursziel und lobte insbesondere das Live-Events-Geschäft.

An den Märkten führte die Zwischenmeldung zu Erleichterung: Die Aktie zeigte vorbörsliche Kursgewinne über der 60-Euro-Marke, nachdem sie seit dem Rekordhoch 2025 deutlich an Wert verloren hatte. Insgesamt unterstreichen die Zahlen CTS Eventims Position als führender europäischer Ticketing-Anbieter und zweitgrößter Promoter weltweit.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 62,05EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.