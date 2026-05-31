BlackRock & Morgan Stanley berühren Schwellen: Scout24-Stimmrechte im Fokus

BlackRock meldet zum 26. Mai 2026 einen kumulierten Anteil von 7,20 Prozent an Scout24. Davon entfallen 6,83 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte (abgegebene Direktbestände: 0), während Instrumente zusammen 0,37 Prozent ausmachen. Die Instrumentenposition gliedert sich in einen Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe von 171.282 Stimmrechten (0,23 %) sowie Contract‑for‑Difference‑Positionen mit 101.025 Stimmrechten (0,14 %). Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte wird mit 73.500.000 angegeben. Im Vergleich zur letzten Meldung verringerte sich der Gesamtanteil BlackRocks leicht (vorher 7,55 %).

Bei zwei heute veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 WpHG hat Scout24 SE Angaben zu Anteilen großer US-Investoren bekanntgegeben. Die Mitteilungen, übermittelt am 29. Mai 2026 per EQS, betreffen BlackRock, Inc. sowie Morgan Stanley und dokumentieren jeweils eine Schwellenberührung infolge von Aktienbeständen und derivativen Instrumenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Morgan Stanley gibt eine Schwellenberührung zum 25. Mai 2026 an und weist nun insgesamt 4,97 Prozent aus. Die Stimmrechte betragen 3,13 Prozent (zugerechnete Positionen: 2.299.857 Stück), Instrumente tragen 1,84 Prozent bei. Hierbei handelt es sich um einen jederzeit rückübertragbaren Anspruch aus Wertpapierleihe in Höhe von 547.886 Stimmrechten (0,75 %) sowie einen Equity‑Swap mit Fälligkeit 04.11.2030 in Höhe von 802.981 Stimmrechten (1,09 %). Auch Morgan Stanleys Gesamtanteil liegt unter dem zuletzt gemeldeten Wert (vorher 5,18 %).

Beide Mitteilungen stammen von juristischen Personen mit Sitz in Wilmington, Delaware (USA) und sind als Formmeldungen gemäß WpHG zu lesen. Sie dokumentieren typische Strukturen institutioneller Großinvestoren: hohe zugerechnete Bestände kombiniert mit derivativen und securities‑lending‑Produkten, die Stimmrechtsquoten kurzfristig beeinflussen können. Für Scout24 bleibt die Streuung der Investoren relevant, da Schwankungen bei nahe‑schwellen‑liegenden Beteiligungen Auswirkungen auf Corporate‑Governance‑Konstellationen und Abstimmungsverhältnisse haben können.

Die Meldungen unterstreichen, wie institutionelle Investoren über ein Geflecht aus Tochtergesellschaften, Derivaten und Wertpapierleihe Einfluss ausüben, ohne zwingend unmittelbare Direktanteile zu halten. Für Analysten ist die Differenz zwischen Stimmrechten und wirtschaftlicher Beteiligung entscheidend, denn die Ausübung oder Abwicklung von Instrumenten kann die effektive Stimmrechtsbasis rasch verändern. Scout24s relativ kompakte Stimmrechtsbasis macht das Papier empfindlich gegenüber Umschichtungen großer Vermögensverwalter; die Meldungen werden von Beobachtern aufmerksam analysiert und öffentlich weiter kommentiert.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 72,20EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.