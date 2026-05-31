Lenzing ernennt Georg Kasperkovitz zum CEO – Kontinuität und Profit

Der Aufsichtsrat begründet die Entscheidung mit dem Wunsch nach Stabilität und der Anerkennung messbarer Fortschritte in operativer Leistungsfähigkeit und Profitabilität unter Kasperkovitz’ Leitung. In internen und externen Prüfungen habe sich gezeigt, dass der aktuelle Vorstand effektiv zusammenarbeitet und interne Lösungen die gewünschte Kontinuität sicherstellen. Kasperkovitz wird seine COO-Aufgaben zunächst weiterführen und zusätzlich global die Bereiche Faserverkauf, Supply Chain und Human Resources verantworten.

Die Lenzing AG hat mit Wirkung zum 1. Juni 2026 Dr. Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt. Der 2025 ins Vorstandsgremium berufene Kasperkovitz war bislang Chief Operations Officer (COO) und verantwortete dort die Faserdivision mit Vertrieb, Produktion und Supply Chain sowie das konzernweite Performance-Programm. Seine Funktionsperiode als CEO läuft bis zum 31. Mai 2029; die Vorstandsstruktur bleibt mit Mathias Breuer (CFO) und Christian Skilich (CPO/CTO) unverändert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Strategisch setzt Lenzing unter dem neuen CEO weiter auf Transformation hin zu margenstarken Premiumsegmenten und operative Effizienz. Kasperkovitz nennt als Wachstumsfelder Vliesstoffanwendungen für Hygiene und Filtration sowie die Weiterentwicklung technologischer Innovationen wie „Tree-to-Textile“. Parallel dazu soll das Performance-Programm konsequent umgesetzt werden, um Kostenstrukturen zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit des integrierten Faserherstellers zu stärken. Ziel ist, das volle Wertsteigerungspotenzial der Gruppe zu heben.

Die Personalie signalisiert einen klaren Fokus auf operative Exzellenz in einem Marktumfeld, das durch Preisdruck und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit geprägt ist. Lenzing positioniert sich als Premiumanbieter regenerierter Cellulosefasern, der zugleich auf Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette und eine stärkere Kreislaufausrichtung setzt.

Kasperkovitz bringt einen technischen und strategischen Hintergrund mit: Er ist Maschinenbauingenieur (Dr. techn., TU Wien) und Harvard-MBA, verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Führungserfahrung in Europa, Nordamerika und Asien. Vor Lenzing war er unter anderem Business Unit CEO bei Mondi plc und Vorsitzender des Vorstandes der Rail Cargo Austria sowie Partner bei McKinsey & Company.

Operativ und finanziell präsentiert sich die Lenzing-Gruppe solide: Für 2025 weist der Konzern einen Umsatz von 2,60 Mrd. Euro, eine Nennkapazität von 1,11 Mio. Tonnen und rund 7.738 Vollzeitäquivalente aus. Lenzing bekräftigt zudem seine klima- und nachhaltigkeitsorientierten Ziele (Reduktion der Scope-1/2/3-Emissionen bis 2030, Netto-Null bis 2050). Die Ernennung ist daher weniger ein Richtungswechsel als eine Verstärkung des bestehenden Kurses auf Profitabilität, Technologieführerschaft und Nachhaltigkeitsagenda.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.