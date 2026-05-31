CPI Europe: Operativer Boom - Ergebnis fast verdoppelt, Portfolio geschärft

Operativ zeigte das Unternehmen ein solides Wachstum: Die Mieterlöse kletterten im Jahresvergleich um 4,4% auf €145,2 Mio., gestützt durch die im November 2025 akquirierte tschechische Wohnbestandssparte CPI BYTY sowie ein Like‑for‑like‑Mietwachstum von 2,3%. Das Ergebnis aus Asset Management verbesserte sich auf €124,2 Mio. (+6,6%). Das operative Ergebnis stieg auf €121,9 Mio. (+15,3%), das EBIT erhöhte sich markant auf €138,8 Mio. (+53%) und das Ergebnis vor Steuern auf €119,5 Mio. (+93,5%). Das Konzernergebnis verdoppelte sich nahezu auf €105,5 Mio. (Q1 2025: €47,5 Mio.).

Die CPI Europe AG hat für das erste Quartal 2026 ungeprüfte Finanzergebnisse vorgelegt und bestätigt damit die Erholung sowie die strategische Neuausrichtung des Portfolios. Zu Quartalsende belief sich der Buchwert des Immobilienbestands auf €8,771 Mrd. (357 Objekte, vermietbare Fläche 3,8 Mio. m²). Der Vermietungsgrad lag bei 93,5%, die Bruttorendite bei 6,7%.

Wesentliche Ergebnisbeiträge lieferten positive Neubewertungen in Höhe von €38,2 Mio. sowie Erträge aus Immobilienverkäufen (€17,2 Mio., +83,3%). Das Finanzergebnis verbesserte sich auf minus €19,3 Mio., was das Management auf positive unbare Bewertungswirkungen bei Zinsderivaten und ein niedrigeres Finanzierungsvolumen zurückführt.

Die Bilanz bleibt robust: Liquide Mittel betrugen €328,6 Mio., die Eigenkapitalquote lag bei 47,9% und der konsolidierte Verschuldungsgrad verbesserte sich leicht auf 42,3% (31.12.2025: 42,8%). Der IFRS‑Buchwert je Aktie stieg auf €33,02, der EPRA‑NTA je Aktie auf €36,30, was die Gewinnentwicklung im Quartal widerspiegelt.

CPI Europe setzte die Portfoliobereinigung fort und veräußerte im Quartal Immobilien im Volumen von €33,7 Mio. Für 2026 bleibt die Strategie klar: Fokus auf die Optimierung des Bestands, insbesondere der neu akquirierten tschechischen Wohnobjekte und der Ausweitung des Retail‑Park‑Segments; parallel sollen nichtstrategische Objekte weiterhin veräußert werden. Akquisitionen werden opportunistisch genutzt, wenn sie das Wachstum stützen.

Im Marktvergleich veröffentlichte die S IMMO AG zeitgleich ihr Q1‑Ergebnis: Portfoliowert €3,2075 Mrd., Vermietungsgrad 91,1%, stabile Mieterlöse von €55,1 Mio. und ein Periodenergebnis von €28,5 Mio.

Fazit: CPI Europe präsentiert ein starkes operatives Quartal mit deutlicher Ergebnisverbesserung, solider Bilanzkennzahlen und klarer Portfoliostrategie. Die Nachhaltigkeit des Ergebnissprungs wird in den kommenden Quartalen von der weiteren Entwicklung der Mieterträge, Bewertungseffekten und der Finanzierungsstruktur abhängen.

Die Immofinanz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.