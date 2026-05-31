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    Umsatz sinkt, Gewinn steigt: United Labels setzt jetzt aufs E‑Commerce

    United Labels AG hat ihre vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt und zugleich die Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts (Q1) zum 31. Mai angekündigt. Nach der Ad‑hoc‑Mitteilung vom 28. Mai liegt der Konzernumsatz bei 21,5 Mio. Euro (Vj. 22,5 Mio.), ein Rückgang um 4,4 %. Hinter dem Umsatzrückgang stehen deutlich geringere Erlöse im Großkundensegment (−12,1 %), während das Segment Fachhandel/E‑Commerce um 24 % zulegte; das E‑Commerce‑Geschäft wuchs allein um 16,7 %.

    Trotz des moderaten Umsatzrückgangs verbesserte sich die Profitabilität spürbar: Die Rohertragsmarge stieg um 6,9 Prozentpunkte auf 44,0 % (Vj. 37,1 %). Das EBITDA legte um 43 % auf 2,0 Mio. Euro zu (Vj. 1,4 Mio.), das EBIT stieg um 55 % auf 1,7 Mio. Euro (Vj. 1,1 Mio.). Alle operativen Tochtergesellschaften schlossen das Geschäftsjahr 2025 mit einem positiven Jahresüberschuss ab, was die operative Stabilität des Konzerns betont.

    Ein weiteres positives Signal ist der Anstieg des Auftragsbestands zum 31.12.2025 um 20 % auf 10,2 Mio. Euro (Vj. 8,5 Mio.), was die kurzfristige Umsatzsichtbarkeit verbessert. United Labels interpretiert diese Entwicklung als Bestätigung der strategischen Neuausrichtung hin zu höhermargigen Kanälen. Vor diesem Hintergrund plant der Vorstand für 2026 eine Ausweitung des Großkundengeschäfts, eine Erweiterung der Markensortimente und vor allem einen verstärkten Ausbau des eigenen E‑Commerce‑Geschäfts; der Konzern erwartet für 2026 sowohl Umsatzwachstum als auch eine weitere Verbesserung des operativen Ergebnisses.

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    Für Investoren sind die Eckdaten ambivalent: Die Margen‑ und Ergebnisverbesserungen signalisieren erfolgreiche Effizienz‑ und Kanalmaßnahmen, der Umsatzrückgang im Großkundenbereich zeigt jedoch strukturelle Risiken und die Notwendigkeit einer Erholung in diesem Segment. Entscheidend wird sein, ob United Labels das E‑Commerce‑Wachstum skalieren und gleichzeitig die Abhängigkeit vom Großkundengeschäft reduzieren kann, ohne dass Kosten oder Lieferkettenrisiken die Ergebnisfortschritte wieder schmälern.

    Die Gesellschaft (ISIN DE0005489561, Ticker ULC) ist im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert. Anleger werden Geschäfts‑ und Quartalsbericht beachten, um die Nachhaltigkeit der Margenverbesserung und Details zur Segmententwicklung zu prüfen. Kritisch bleibt die Abhängigkeit vom Großkundensegment, dessen Erholung für eine ausgeglichene Umsatzstruktur notwendig ist. Positiv sind die gestiegenen Auftragsbestände, die Umsatzsichtbarkeit schaffen. Die Prognose für 2026 basiert auf Ausbau und Investitionen im E‑Commerce; deren Umsetzung sowie mögliche Belastungen durch Kosten oder Lieferkettenrisiken sind für den weiteren Kursverlauf maßgeblich. Der Quartalsbericht wird am 31. Mai 2026 auf der Investor‑Relations‑Seite veröffentlicht; der Geschäftsbericht folgt im Juni. Und wird kommentiert.



    United Labels

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    ISIN:DE0005489561WKN:548956
    United Labels direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die United Labels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,77 % und einem Kurs von 1,225EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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