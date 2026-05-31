Energiekontor zieht Aktien ein – neues Rückkaufprogramm bis 9 Mio. €

Energiekontor hat in einer Reihe von Mitteilungen vom 28. Mai 2026 Kapitalmaßnahmen angekündigt und abgeschlossen, die auf eine aktive Bilanz- und Kapitalstrukturoptimierung abzielen. Die Bremer Projektgesellschaft für Wind- und Solarparks gab zunächst bekannt, dass sie 47.314 eigene Stückaktien, die zwischen dem 7. Juli 2025 und dem 3. April 2026 über die Börse erworben worden waren, eingezogen hat. Das Grundkapital wurde damit um 47.314 Euro von 13.942.086,00 Euro auf 13.894.772,00 Euro reduziert; die Streichung entspricht einem Anteil von rund 0,34 Prozent des bisherigen Grundkapitals. Der Aufsichtsrat passte die Satzung entsprechend an. Der formale Hintergrund: Vorstand und Aufsichtsrat nutzten eine bereits von der Hauptversammlung am 2. Juli 2025 erteilte Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, wonach der Vorstand eigene Aktien bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben und einziehen darf, ohne einer weiteren Hauptversammlungsentscheidung zu bedürfen.

Parallel beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen neuen Aktienrückkauf, der vom 28. Mai 2026 bis spätestens 27. Mai 2027 laufen soll. Geplant ist der Erwerb von bis zu 80.000 eigenen Aktien über die Börse, begrenzt auf einen maximalen Gesamtkaufpreis von 9 Mio. Euro. Der Rückkauf soll gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der europäischen Marktmissbrauchsverordnung von der Quirin Privatbank AG ausgeführt werden; die Bank trifft die An- und Verkaufsentscheidungen unabhängig von Energiekontor. Der gezahlte Preis je Aktie darf im Rahmen einer Bandbreite von plus/minus zehn Prozent vom Dreitagesdurchschnittskurs an der Frankfurter Börse abweichen. Energiekontor behält sich vor, die erworbenen Aktien „zu allen rechtlich zulässigen Zwecken“ zu verwenden; alle Transaktionen werden wöchentlich veröffentlicht.

Analytisch betrachtet sind die Maßnahmen typisch für eine kapitalmarktorientierte Aktienrückkaufstrategie: Der jüngste Einzug ist zwar mengenmäßig klein, reduziert aber die Aktienanzahl und kann Ergebniskennzahlen je Aktie marginal verbessern. Das neue Rückkauffenster (80.000 Aktien) entspricht nur etwa 0,58 Prozent des nach Einziehung verbleibenden Grundkapitals (13,894,772 Aktien) und signalisiert eher einen defensiven, flexiblen Umgang mit Kapitalreserven als eine umfassende Kapitalrückführung. Die Begrenzung des Volumens auf 9 Mio. Euro und die Nutzung externer Brokerfunktionen dienen der Marktverträglichkeit und regulatorischen Absicherung. Energiekontor, mit einer Projektpipeline von 12,2 GW und einem Bestand von rund 450 MW, kombiniert diese Kapitalmaßnahme offenbar mit der Absicht, finanzielle Handlungsfähigkeit für Wachstum und opportunistische Zukäufe zu erhalten.

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Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 45,75EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.