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    Scherzer & Co.: Großrückkauf bis 1,5 Mio Aktien – Dividende 0,05€

    Die Scherzer & Co. AG hat den Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms beschlossen und zugleich die Ergebnisse des laufenden Programms veröffentlicht. Im Zeitraum 3. Juli 2025 bis 30. April 2026 hat die Kölner Beteiligungsgesellschaft 746.873 eigene Aktien zu einem Durchschnittskurs von 2,4299 Euro erworben; das Rückkaufvolumen belief sich auf 1.814.795,42 Euro ohne Erwerbsnebenkosten und entsprach rund 2,75 Prozent des Grundkapitals.

    Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten nun eine neue Rückkaufberechtigung: Vom voraussichtlichen 8. Juni 2026 bis spätestens 30. April 2027 dürfen bis zu 1.500.000 Aktien im Gegenwert von bis zu 4,5 Millionen Euro zurückgekauft werden. Der Erwerb soll über Xetra und Tradegate erfolgen; der von der Gesellschaft gezahlte Preis darf gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Xetra-Handelstage um bis zu zehn Prozent abweichen. Zwischen dem 24. und 31. Dezember 2026 wird der Rückkauf ausgesetzt. Die Durchführung erfolgt unter Führung einer Bank gemäß Safe‑Harbour-Regelungen; die Bank entscheidet unabhängig über Timing und Ausführung. Über alle Transaktionen will Scherzer spätestens am siebten Handelstag informieren.

    Parallel zur Rückkaufmeldung informierte Scherzer über eine erfolgreich durchgeführte ordentliche Hauptversammlung. Die Anteilseigner stimmten einer Dividende von 0,05 Euro je Aktie zu; Bernd Reeker wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der ausgewiesene Net Asset Value der Portfoliopositionen betrug zum 22. Mai 2026 3,54 Euro je Aktie. Die Präsentation zur Hauptversammlung ist online abrufbar.

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    Aus ökonomischer Sicht signalisiert das Paket aus Dividende und umfangreichem Rückkaufrahmen, dass das Management weiterhin auf Kapitalrückführung an die Aktionäre und auf eine aktive Nutzung des Kursdisplays setzt. Zum Vergleich: Das 2025er-Programm war mit durchschnittlich 2,43 Euro deutlich unter dem angegebenen NAV; der neue Rahmen impliziert bei voller Ausnutzung einen Maximaldurchschnittspreis von drei Euro je Aktie. Gemessen an der bisherigen Aktienanzahl würde der maximale Rückkauf etwa 5,5 Prozent des Grundkapitals entsprechen und damit einen spürbaren kapitalstrategischen Eingriff darstellen.

    Für Anleger bedeutet dies eine unmittelbare Stütze der Kapitalrückführung: Rückkäufe können bei konstanter Ergebnislage das Ergebnis je Aktie erhöhen und den Bewertungsabschlag gegenüber dem NAV verringern. Zudem sendet die Kombination aus Dividende und aktivem Aktienrückkauf ein positives Signal über die Liquiditätslage der Gesellschaft. Risiken bestehen in der Höhe des Engagements bei volatilen Märkten und in der Abhängigkeit von exekutierten Kaufzeitpunkten. Beobachter werden auf die Veröffentlichungen auf der Gesellschaftswebsite sowie auf mögliche weitere Kapitalmaßnahmen achten. Die nächsten Quartalszahlen dürften weiteren Aufschluss über die Mittelverwendung und Strategie geben.



    Scherzer

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    ISIN:DE0006942808WKN:694280
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    Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 2,70EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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