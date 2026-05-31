Fabasoft stoppt Rückkäufe vor HV - 56.106 Aktien, Bericht am 5. Juni

Parallel dazu meldet Fabasoft fortgesetzte Rückkäufe: Zwischen dem 25. und 29. Mai 2026 hat die Gesellschaft insgesamt 12.165 Aktien über Xetra erworben, ausgeführt durch eine beauftragte Bank im Rahmen der Safe‑Harbor‑Regelungen. Die Tagesdurchschnittspreise lagen knapp über 12 Euro, die jeweiligen Tagesvolumina bewegten sich zwischen rund 27.900 und 30.450 Euro. Seit Programmstart am 22. April 2026 belief sich das kumulierte Volumen auf 56.106 zurückgekaufte Aktien. Die Transaktionen erfolgten ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Börse; detaillierte Transaktionsdaten werden wie angekündigt auf der Investor‑Relations‑Website veröffentlicht.

Fabasoft AG hat Ende Mai mehrere kapitalmarktrelevante Mitteilungen veröffentlicht, die Rückschlüsse auf Opportunitäts- und Governance‑Überlegungen des Managements zulassen. Kernpunkt ist die Anpassung des im April gestarteten Aktienrückkaufprogramms. Während die Gesellschaft bereits Mitte April den Rückkauf eigener Aktien angekündigt und einen vorübergehenden Aussetzungszeitraum zwischen 15. Juni und 13. Juli 2026 kommuniziert hatte, hat der Vorstand nun beschlossen, die Unterbrechung mit Wirkung zum 31. Mai 2026 vorzuverlegen. Damit werden bis einschließlich 13. Juli 2026 keine eigenen Aktien mehr erworben. Begründet wird die Maßnahme mit dem Ziel, die rechtssichere Feststellung des Bestands an eigenen Aktien im Vorfeld und im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2026 sicherzustellen. Aus marktmechanischer Sicht verhindert die Maßnahme mögliche operative Unsicherheiten rund um Melde‑ und Stimmrechtsfragen im Kontext der HV.

Vor dem Hintergrund der Volumina lässt sich festhalten, dass Fabasoft den Rückkauf kontrolliert und im rechtlichen Rahmen betreibt. Die vorzeitige Aussetzung signalisiert zugleich eine besondere Aufmerksamkeit für Compliance‑ und HV‑Prozeduren, ohne das Programm gänzlich zu beenden. Investoren dürften dies als neutral bis leicht positiv bewerten: einerseits bleibt die Kapitalrückführung sichtbar, andererseits ist die Verwaltung eigener Aktien transparent und regelkonform.

Schließlich informiert das Unternehmen über die bevorstehende Veröffentlichung des Jahres‑ und Konzernjahresfinanzberichts am 5. Juni 2026 in deutscher und englischer Sprache. Die kombinierten Meldungen liefern damit sowohl operative Aktualität für Anleger als auch einen Ausblick auf die kurzfristige Berichtsagenda.

Aus strategischer Perspektive dienen Rückkaufprogramme Aktiengesellschaften häufig dazu, überschüssige Liquidität an Aktionäre zurückzuführen, eine Untergrenze für die Kursentwicklung zu setzen oder den Gewinn je Aktie zu stützen. Bei Fabasoft sind die bislang zurückgekauften 56.106 Titel zwar mengenmäßig begrenzt, können aber in Kombination mit kontinuierlichen Rückkäufen und der berichtspflichtigen Transparenz das Anlegervertrauen stärken. Kurzfristig könnte die vorgezogene Aussetzung die Handelsliquidität reduzieren und damit kleinere Preisbewegungen begünstigen, mittel‑ bis langfristig hängt die Wirkung jedoch von den am 5. Juni erwarteten Jahreszahlen und dem weiteren Vorgehen des Vorstands ab. Anleger sollten die Berichte aufmerksam und zeitnah prüfen.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 12,25EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.