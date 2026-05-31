🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFabasoft AktievorwärtsNachrichten zu Fabasoft
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fabasoft stoppt Rückkäufe vor HV - 56.106 Aktien, Bericht am 5. Juni

    Fabasoft stoppt Rückkäufe vor HV - 56.106 Aktien, Bericht am 5. Juni
    Foto: Fabasoft International Services GmbH

    Fabasoft AG hat Ende Mai mehrere kapitalmarktrelevante Mitteilungen veröffentlicht, die Rückschlüsse auf Opportunitäts- und Governance‑Überlegungen des Managements zulassen. Kernpunkt ist die Anpassung des im April gestarteten Aktienrückkaufprogramms. Während die Gesellschaft bereits Mitte April den Rückkauf eigener Aktien angekündigt und einen vorübergehenden Aussetzungszeitraum zwischen 15. Juni und 13. Juli 2026 kommuniziert hatte, hat der Vorstand nun beschlossen, die Unterbrechung mit Wirkung zum 31. Mai 2026 vorzuverlegen. Damit werden bis einschließlich 13. Juli 2026 keine eigenen Aktien mehr erworben. Begründet wird die Maßnahme mit dem Ziel, die rechtssichere Feststellung des Bestands an eigenen Aktien im Vorfeld und im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2026 sicherzustellen. Aus marktmechanischer Sicht verhindert die Maßnahme mögliche operative Unsicherheiten rund um Melde‑ und Stimmrechtsfragen im Kontext der HV.

    Parallel dazu meldet Fabasoft fortgesetzte Rückkäufe: Zwischen dem 25. und 29. Mai 2026 hat die Gesellschaft insgesamt 12.165 Aktien über Xetra erworben, ausgeführt durch eine beauftragte Bank im Rahmen der Safe‑Harbor‑Regelungen. Die Tagesdurchschnittspreise lagen knapp über 12 Euro, die jeweiligen Tagesvolumina bewegten sich zwischen rund 27.900 und 30.450 Euro. Seit Programmstart am 22. April 2026 belief sich das kumulierte Volumen auf 56.106 zurückgekaufte Aktien. Die Transaktionen erfolgten ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Börse; detaillierte Transaktionsdaten werden wie angekündigt auf der Investor‑Relations‑Website veröffentlicht.

    Vor dem Hintergrund der Volumina lässt sich festhalten, dass Fabasoft den Rückkauf kontrolliert und im rechtlichen Rahmen betreibt. Die vorzeitige Aussetzung signalisiert zugleich eine besondere Aufmerksamkeit für Compliance‑ und HV‑Prozeduren, ohne das Programm gänzlich zu beenden. Investoren dürften dies als neutral bis leicht positiv bewerten: einerseits bleibt die Kapitalrückführung sichtbar, andererseits ist die Verwaltung eigener Aktien transparent und regelkonform.

    Schließlich informiert das Unternehmen über die bevorstehende Veröffentlichung des Jahres‑ und Konzernjahresfinanzberichts am 5. Juni 2026 in deutscher und englischer Sprache. Die kombinierten Meldungen liefern damit sowohl operative Aktualität für Anleger als auch einen Ausblick auf die kurzfristige Berichtsagenda.

    Aus strategischer Perspektive dienen Rückkaufprogramme Aktiengesellschaften häufig dazu, überschüssige Liquidität an Aktionäre zurückzuführen, eine Untergrenze für die Kursentwicklung zu setzen oder den Gewinn je Aktie zu stützen. Bei Fabasoft sind die bislang zurückgekauften 56.106 Titel zwar mengenmäßig begrenzt, können aber in Kombination mit kontinuierlichen Rückkäufen und der berichtspflichtigen Transparenz das Anlegervertrauen stärken. Kurzfristig könnte die vorgezogene Aussetzung die Handelsliquidität reduzieren und damit kleinere Preisbewegungen begünstigen, mittel‑ bis langfristig hängt die Wirkung jedoch von den am 5. Juni erwarteten Jahreszahlen und dem weiteren Vorgehen des Vorstands ab. Anleger sollten die Berichte aufmerksam und zeitnah prüfen.



    Fabasoft

    +2,08 %
    +4,82 %
    +2,14 %
    -2,05 %
    -27,13 %
    -24,61 %
    -73,99 %
    +16,54 %
    +96,00 %
    ISIN:AT0000785407WKN:922985
    Fabasoft direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 12,25EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fabasoft stoppt Rückkäufe vor HV - 56.106 Aktien, Bericht am 5. Juni Fabasoft AG hat Ende Mai mehrere kapitalmarktrelevante Mitteilungen veröffentlicht, die Rückschlüsse auf Opportunitäts- und Governance‑Überlegungen des Managements zulassen. Kernpunkt ist die Anpassung des im April gestarteten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     