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    Uber winkt Deal mit Delivery Hero — neue Audio‑Funktion sorgt für Aufruhr

    Uber winkt Deal mit Delivery Hero — neue Audio‑Funktion sorgt für Aufruhr
    Foto: Laura Dale - dpa

    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uber nach der jüngsten Aufstockung von Delivery Hero auf 25 Prozent auf „Buy“ mit einem Kursziel von 110 US‑Dollar belassen. Analyst John Colantuoni bewertet den Schritt als deutliches Signal für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten. Ein solcher Deal würde Uber Zugang zu 46 zusätzlichen Märkten verschaffen, das Abonnementprodukt Uber One attraktiver machen und zahlreiche Cross‑Selling‑Potenziale eröffnen. Für Investoren bedeutet dies nicht nur organisches Wachstum im Mobilitätsgeschäft, sondern auch eine substanzielle Erweiterung des adressierbaren Marktes mit damit verbundenem Upside‑Potenzial.

    Gleichzeitig bestehen gewichtige Risiken: Eine Übernahme könnte umfangreiche regulatorische Prüfungen in Europa nach sich ziehen und ist mit Integrations‑ und Finanzierungsrisiken verbunden. Jefferies’ Bewertung spiegelt daher strategischen Optimismus, aber auch die Annahme wider, dass Markt und Wettbewerb die potenziellen Synergien noch nicht vollständig berücksichtigt haben. Anleger sollten mögliche Gegenangebote, die Belastung der Bilanz durch Finanzierungsmaßnahmen und die Reaktion politischer Instanzen im Blick behalten.

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    Parallel dazu führt Uber in Deutschland eine neue In‑App‑Funktion ein, die Fahrgästen erlaubt, während der Fahrt Audioaufnahmen zu erstellen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Technisch werden die Aufnahmen lokal und verschlüsselt auf dem Smartphone gespeichert; eine Entschlüsselung erfolgt nur, wenn Nutzer nach einem Vorfall aktiv einen Sicherheitsbericht mit der Aufnahme einreichen. Unangemeldet gespeicherte Dateien werden nach 14 Tagen automatisch gelöscht. Fahrer werden vorab informiert, wenn die Funktion bereits aktiviert ist, und können die Fahrt ablehnen.

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    Datenschutzrechtliche Fragen bleiben zentral: Uber betont Freiwilligkeit, Opt‑in und technische Schutzmechanismen, während Datenschützer und juristische Experten mögliche Verletzungen von Persönlichkeitsrechten und Probleme bei der Einwilligung kritisieren. Für das Management ist die Maßnahme ein Versuch, Vertrauen und Sicherheit zu stärken, sie birgt aber auch Reputationsrisiken und eröffnet Spielraum für behördliche Prüfungen.

    Kurzfristig dürften die Aktienreaktionen volatil bleiben: Einerseits nähert sich Uber mit der Delivery‑Hero‑Beteiligung dem attraktivsten europäischen Liefermarkt, andererseits könnten kartellrechtliche Prüfungen und hohe Integrationskosten den Zeitplan verzögern. Analysten werden deshalb genau auf Finanzierungsmodalitäten, mögliche Gegenangebote sowie auf die konkrete Ausgestaltung von Datensicherheits‑ und Compliance‑prozessen achten. Langfristig hängt der Erfolg von der operativen Umsetzung, der Regulierungslage in der EU und von der Akzeptanz bei Fahrgästen und Fahrern ab. Investoren sollten kurzfristige Trades meiden und auf Nachrichten zur Genehmigung warten sowie auf Details.



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