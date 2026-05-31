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    Kerosin‑Krise und Aktienrückkauf: Flughäfen stehen unter massivem Druck

    Kerosin‑Krise und Aktienrückkauf: Flughäfen stehen unter massivem Druck
    Foto: Silas Stein - dpa

    Geopolitische Turbulenzen belasten Flughafenhandel und -betrieb: Zwei aktuelle Meldungen zeichnen ein Bild von wachsender Belastung für die Luftfahrtbranche – sowohl im Einzelhandel an Flughäfen als auch auf Konzernebene.

    Der Hamburger Duty‑Free‑Spezialist Gebrüder Heinemann meldet deutliche Auswirkungen der jüngsten geopolitischen Krisen. „Die Kriege und Krisen spüren wir sehr“, sagt CEO Max Heinemann dem Wirtschaftsmagazin Capital. Der Broker des globalen Flughafenhandels betont, dass Geopolitik traditionell großen Einfluss auf das Geschäft habe; aktuell rücken Fragen in den Vordergrund, die zuvor kaum Teil der strategischen Planung waren – etwa die Versorgung mit Rohöl und die Haltbarkeit von Vorräten. Kurzfristig wirke sich der Iran‑Konflikt vor allem über steigende Kosten aus: „Erster Effekt: Alles ist teurer“, so Heinemann. Die Störung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, über die in Friedenszeiten ein Viertel des für Europa benötigten Flugbenzins transportiert wird, habe direkte Folgen für Logistikketten und Margen der Flughafenhändler. Trotz der Lage versichern namhafte Unternehmen der Luftfahrt- und Tourismusindustrie, dass für den Sommer keine großflächigen Flugausfälle wegen Kerosinknappheit zu erwarten seien. Heinemann betreibt oder beliefert nach eigenen Angaben Shops an mehr als 150 Flughäfen in über 50 Ländern – eine geografische Streuung, die einerseits Diversifikation bietet, andererseits komplexe Versorgungs- und Währungsrisiken mit sich bringt.

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    Für Investoren und Marktbeobachter ergeben sich daraus zwei zentrale Beobachtungspunkte: Erstens die empfindliche Verflechtung von Geopolitik, Energiepreisen und Einzelhandelsmargen an Flughäfen; zweitens taktische Kapitalmaßnahmen von Flughafenbetreibern zur Stabilisierung von Mitarbeiterbindung und Bilanzkennzahlen in einem volatilen Umfeld. Kurzfristig dürften Kostensteigerungen und logistische Engpässe die Ergebnisentwicklung belasten; mittelfristig bleibt Resilienz der Lieferketten und die Fähigkeit zur Weitergabe von Kosten an Endkunden entscheidend.



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