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    Silber: Schicksalsmonat Juni

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    Silberpreis am Wendepunkt: Auf diese Gefahr müssen Anleger jetzt achten

    Silber beendete die Handelswoche im Bereich von 75 US-Dollar. Der vermeintlich ruhige Handel sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Silbermarkt einen potenziellen Wendepunkt erreicht hat.

    Für Sie zusammengefasst
    Silber: Schicksalsmonat Juni - Silberpreis am Wendepunkt: Auf diese Gefahr müssen Anleger jetzt achten
    Foto: adobe.stock.com

    Silberpreis aktuell – Jetzt nicht den Anschluss verlieren!

    Sind die letzten Handelstage eine Blaupause für die nächsten Wochen? Während der Goldpreis zu einer bemerkenswerten Erholung ansetzte, tat sich Silber schwer, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Das zeigte sich insbesondere im Freitagshandel. Gold stieg rasant an. Silber, aber auch Platin, Palladium oder Kupfer taten sich schwer, dem Tempo zu folgen. Es ist somit auffällig, dass Gold industrielastigere Metalle ausstechen konnte. Nun macht bekanntlich eine Schwalbe noch keinen Sommer, doch man sollte die weiteren Entwicklungen genau beobachten. Geht die Schere zwischen Gold und Silber etc. weiter auseinander? Sollte es hierzu kommen, könnte von dieser Entwicklung ein gewisses Risiko bzw. Gefahr ausgehen.

    Die Gold-Silber-Ratio als wichtiger Signalgeber

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    Unter der Woche bewegte sich die Gold-Silber-Ratio im Bereich von 57. Der Freitag mischte auch hier die Karten neu, legte doch die Gold-Silber-Ratio kräftig zu und überwand mit 60 eine wichtige Marke. Im gestrigen Gold-Kommentar wurden die Ratio und mögliche Interpretationsansätze bereits detailliert thematisiert. Mitte Mai lag die Ratio noch unter 54. In den letzten Tagen fand demnach eine deutliche Verschiebung des Momentums zu Gunsten von Gold statt. Während Gold Schwung aufnimmt, verliert Silber selbigen. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? 

    Silber – Schicksalsmonat Juni

    Der Juni könnte sich für den Silbermarkt als Schicksalsmonat erweisen, liegt doch eine große Wende in der Luft. Da ist zunächst die Saisonalität, die für sich genommen, zwar keine belastbaren Prognosen erlaubt, aber durchaus interessante „Denkanstöße“ liefert. Der Juni ist im saisonalen Jahresverlauf von Silber dahingehend ein wichtiger Monat, leitet er doch den Übergang von der typischen Frühjahrskorrektur zur Sommerrallye ein. 

    Nicht nur für Gold und Silber, auch für den Dax, Dow Jones & Co. wird es am 16. Juni / 17. Juni, wenn das FOMC der Fed zum ersten Mal unter der Leitung von Kevin Warsh tagt. Die Zinspolitik der Fed steht angesichts der zurückliegenden Inflationsdaten ohnehin im Fokus. Mit dem Wechsel an der Fed-Spitze bekommt das Ganze noch einmal eine zusätzliche Brisanz. Was ist vom neuen Mann zu erwarten? Kann Warsh von Beginn an den latenten Vorwurf entkräften, der verlängerte Arm Trumps in der Fed zu sein?

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    Anleiherenditen und US-Dollar stützen Edelmetalle

    Am Anleihemarkt haben sich die Gemüter abgekühlt. Das gibt auch den Edelmetallen die Gelegenheit, durchzuatmen. Nach dem Höhenflug auf 4,7 Prozent setzten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf 4,44 Prozent zurück. Um bereits eine generelle Trendwende in der Renditeentwicklung auszurufen, ist es noch verfrüht. Eine obere Trendwende in der Renditeentwicklung wäre Gold, Silber und den anderen Metallen durchaus zuträglich. Doch nicht zuletzt die Entwicklungen am Ölmarkt könnten jederzeit für neue Störfeuer sorgen. Zwar kamen Brent Öl und WTI Öl zuletzt zurück, doch auch hier kann noch keine abschließende Entwarnung gegeben werden. Ähnlich sieht es am Devisenmarkt aus. Der wichtige US-Dollar-Index ist wieder unter die 99 Punkte gerutscht. Ein Test der eminent wichtigen Marke von 100 Punkten scheint zunächst abgewendet.

    Fazit - Silberpreis am Wendepunkt

    Der Silberpreis notiert unterhalb von 80 US-Dollar, aber oberhalb der eminent wichtigen Unterstützung von 70 US-Dollar. Diese beiden Preisbereiche sind kurzfristig entscheidend. Der obere Silber-Chart zeigt zudem, dass die 200-Tage-Linie sich dem Handelsgeschehen mit Vehemenz nähert. Auch unter diesem Aspekt ist über kurz oder lang eine Weichenstellung zu erwarten. Aus charttechnischer Sicht muss Silber über die Widerstände um 80 US-Dollar und 86,5 US-Dollar, um das Rallyeszenario wieder zu aktivieren. Fundamental wird das bullische Szenario unverändert von Defizitsituation am Silbermarkt gestützt. Weitere Rücksetzer bei Silber sind jedoch nicht auszuschließen. So könnte es durchaus noch einmal auf 61 US-Dollar / 60 US-Dollar gehen. Sollte es jedoch unter die 54,5 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall muss das bullische Szenario überprüft werden. 

    Die Aktien der Silberproduzenten lechzen nach einer Erholung. Die Korrekturphase hat Fresnillo, Hecla Mining oder aber Pan American Silver massiv zugesetzt. Vor allem Pan American Silver sieht dabei aber unter antizyklischen Aspekten überaus vielversprechend aus. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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