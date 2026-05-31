Tower Semiconductor: Verzehnfacht und nur einen Hauch unter Rekordhoch

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 237,00 am 28. Mai 2026. Damit notiert die Aktie nur rund 4,4 Prozent unter dem Drei-Jahres-Hoch von 248,00 und weit entfernt vom Drei-Jahres-Tief bei 20,55. Charttechnisch bewegt sich Tower Semiconductor damit im oberen Extrembereich der Spanne der vergangenen Jahre. Rücksetzer der letzten Tage von 246–248 auf 237 wirken bislang eher wie eine Konsolidierung nach einem steilen Anstieg als wie eine Trendwende. Solange der Kurs in der Zone oberhalb von 220 bleibt, bleibt das Bild klar bullisch und die jüngsten Hochs sind weiterhin in Reichweite.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Tower Semiconductor eine beeindruckende Trendwende. Nach einem langen Abwärtstrend von rund 38 im Mai 2023 bis zum Tief bei 20,55 am 17. Oktober 2023 drehte der Wert zunächst nur zögerlich nach oben. Ab Herbst 2024 setzte sich jedoch ein klarer Aufwärtstrend durch, der sich 2025 deutlich beschleunigte. Spätestens mit dem Sprung von Kursen um 50 im Sommer 2025 auf deutlich über 90 zum Jahresende war der Trendwechsel vollzogen. 2026 folgte eine Rallye in mehreren Wellen, die das Papier bis zum bisherigen Drei-Jahres-Hoch bei 248,00 am 26. Mai 2026 führte. Damit hat sich der Kurs im Vergleich zum Tief mehr als verzehnfacht und befindet sich klar in einer reifen Aufwärtsphase mit zunehmender Volatilität auf hohem Niveau.

200-Tage-Linie: Deutlich überkauft, aber intakter Aufwärtstrend

Der Kursverlauf der vergangenen Monate zeigt einen massiven Schub von etwa 100–120 Ende 2025 auf über 200 im Frühjahr 2026. Die 200-Tage-Linie verläuft damit deutlich unter den aktuellen Notierungen und spiegelt vor allem das frühere Kursniveau im zweistelligen Bereich wider. Aus dem Verlauf lässt sich ableiten, dass der aktuelle Kurs von 237,00 grob mehr als 50 Prozent über der 200-Tage-Linie liegt. Auch ohne exakte Berechnung ist klar: Die Aktie ist aus mittelfristiger Sicht stark über dem langfristigen Durchschnitt etabliert. Das signalisiert einen sehr kräftigen Aufwärtstrend, weist aber zugleich auf ein erhöhtes Korrekturrisiko hin, falls Gewinnmitnahmen einsetzen. Solange der Kurs jedoch klar oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, dominiert der Bullenmarkt.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

Auf der Unterseite hat sich im laufenden Jahr eine erste wichtige Unterstützungszone im Bereich 170–180 herausgebildet, wo die Aktie im April 2026 mehrfach nach oben drehte. Darunter bietet der Bereich um 140–150, der im März und April 2026 wiederholt angelaufen wurde, eine weitere markante Auffangzone. Noch tiefer stellt die Region um 100–110, die Ende 2025 und Anfang 2026 als Ausgangsbasis der Rallye diente, eine langfristige Schlüsselunterstützung dar. Auf der Oberseite fungiert die Zone um 232–238 als kurzfristig relevante Marke, an der sich entscheidet, ob die Konsolidierung ausläuft. Das bisherige Hoch bei 248,00 sowie der Bereich 244–248 bilden den zentralen Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Weg für eine Fortsetzung der Rallye öffnen, während Rückschläge in Richtung der genannten Unterstützungen als technische Gegenbewegungen innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends zu werten wären.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tower Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.