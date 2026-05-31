Diese Aktie zahlt satte +3,66 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Eiffage gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,66 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,31 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,42 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Eiffage investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +6,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Eiffage verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,66 %. Mit +3,66 % Dividendenrendite bietet Eiffage ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,31 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Eiffage für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,66 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,42. Eiffage weißt eine Marktkapitalisierung von 11,90 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,66 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Eiffage ist ein französischer Bau- und Konzessionskonzern (Infrastruktur, Hoch-/Tiefbau, Energie, Immobilien, Autobahnkonzessionen). Starke Position in Frankreich, bedeutend in Europa. Hauptkonkurrenten: Vinci, Bouygues, Hochtief, Skanska. Stärken/USPs: integrierte Wertschöpfung (Planung–Bau–Betrieb), Autobahn- und Infrastrukturkonzessionen, hohe Expertise bei komplexen Großprojekten.

Eiffage Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Eiffage Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,66 %, eine Investition von etwa 327.869€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,971156 +7,29 % +3,66 % 2025 0,905127 +5,71 % +3,74 % 2024 0,856257 +21,33 % +3,82 % 2023 0,705738 0,00 % +3,37 %

Warum Eiffage für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,66 %

Stetiges Dividendenwachstum: +8,31 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 11,42

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Eiffage Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,81 % 1 Monat -8,49 % 3 Monate -16,22 % 1 Jahr +6,44 %

Informationen zur Eiffage Aktie

Es gibt 480 Mio. Eiffage Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,90 Mrd. € wert.

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Ob die Eiffage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eiffage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.