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    Starke Ausschüttungen

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    Diese Aktie zahlt satte +3,66 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Mit einer Dividendenrendite von +3,66 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Starke Ausschüttungen - Diese Aktie zahlt satte +3,66 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Eiffage ist ein französischer Bau- und Konzessionskonzern (Infrastruktur, Hoch-/Tiefbau, Energie, Immobilien, Autobahnkonzessionen). Starke Position in Frankreich, bedeutend in Europa. Hauptkonkurrenten: Vinci, Bouygues, Hochtief, Skanska. Stärken/USPs: integrierte Wertschöpfung (Planung–Bau–Betrieb), Autobahn- und Infrastrukturkonzessionen, hohe Expertise bei komplexen Großprojekten.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Eiffage nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Eiffage gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,66 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,31 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,42 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Eiffage investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +6,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Eiffage verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,66 %.
    Mit +3,66 % Dividendenrendite bietet Eiffage ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,31 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Eiffage für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,66 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,42.
    Eiffage weißt eine Marktkapitalisierung von 11,90 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,66 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Eiffage Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Eiffage Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,66 %, eine Investition von etwa 327.869 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,971156 +7,29 % +3,66 %
    2025 0,905127 +5,71 % +3,74 %
    2024 0,856257 +21,33 % +3,82 %
    2023 0,705738 0,00 % +3,37 %

    Warum Eiffage für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,66 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +8,31 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,42
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Eiffage

    0,00 %
    +0,81 %
    -8,49 %
    -16,22 %
    +34,05 %
    ISIN:US2824921074WKN:A0YGRN
    Eiffage direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Eiffage Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,81 %
    1 Monat -8,49 %
    3 Monate -16,22 %
    1 Jahr +6,44 %

    Informationen zur Eiffage Aktie

    Es gibt 480 Mio. Eiffage Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,90 Mrd. € wert.

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    Ob die Eiffage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eiffage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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