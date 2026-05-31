Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 22/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Stabilus SE
Insiderkäufe vom 25.05.26 bis 31.05.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|1,74 Mio.€
|826,56 Tsd. Stk.
|1
|418,00 Tsd.€
|110,00 Tsd. Stk.
|1
|95,55 Tsd.$
|4,60 Tsd. Stk.
|6
|52,68 Tsd.€
|30,11 Tsd. Stk.
|1
|51,80 Tsd.€
|2,00 Tsd. Stk.
|4
|35,95 Tsd.€
|26,00 Tsd. Stk.
|2
|29,94 Tsd.€
|900 Stk.
|1
|20,07 Tsd.€
|900 Stk.
|1
|6,36 Tsd.€
|1,25 Tsd. Stk.
|1
|6,16 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 25.05.26 bis 31.05.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|3
|22,35 Tsd.€
|39,35 Tsd. Stk.
Meta Wolf
Wochenperformance: -2,63 %
Wochenperformance: -2,63 %
Platz 1
MedNation
Wochenperformance: -2,80 %
Wochenperformance: -2,80 %
Platz 2
Stabilus
Wochenperformance: +8,22 %
Wochenperformance: +8,22 %
Platz 3
NanoRepro
Wochenperformance: +17,17 %
Wochenperformance: +17,17 %
Platz 4
Carl Zeiss Meditec
Wochenperformance: -2,52 %
Wochenperformance: -2,52 %
Platz 5
Pyramid
Wochenperformance: +5,76 %
Wochenperformance: +5,76 %
Platz 6
flatexDEGIRO
Wochenperformance: +6,50 %
Wochenperformance: +6,50 %
Platz 7
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: -2,96 %
Wochenperformance: -2,96 %
Platz 8
Zalando
Wochenperformance: +14,29 %
Wochenperformance: +14,29 %
Platz 9
LAIQON
Wochenperformance: -2,59 %
Wochenperformance: -2,59 %
Platz 10
learnd Registered (A)
Wochenperformance: +0,40 %
Wochenperformance: +0,40 %
Platz 11
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