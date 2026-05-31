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DAX – Divergenzen und Widerstand werden bremsen

Die zuletzt generierte Rallye fand unter nachlassenden Umsätzen statt, was bei der Vielzahl an Feiertagen nicht verwunderlich ist. Eine Pause im Aufwärtstrend ist daher nur wünschenswert und nicht überraschend. Der DAX ist im Bereich eines Widerstands angekommen, der im Februar gebildet wurde. Zudem haben sich Divergenzen bei den Indikatoren ausgeprägt. Die Dojis an den letzten beiden Handelstagen zeigen eine gewisse Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Diese Gemengelage spricht aktuell gegen neue Rekordhochs. Eine Entspannung im Nahen Osten könnte natürlich alle Signale, die sich in der letzten Woche aufgebaut haben, negieren. Ungeachtet dessen wird viel Marktkraft nötig sein, um ein neues Rekordhoch zu generieren.

Dow Jones – Weiter auf dem Weg nach oben

Der Shooting-Star, der vor rund einer Woche generiert wurde, konnte nicht nachhaltig bestätigt werden, weshalb der US-Index weiter nach oben gelaufen ist. Die im überkauften Bereich befindlichen Indikatoren können bei diesem recht starken Trend vernachlässigt werden. Der Widerstand ist somit gebrochen und könnte lediglich für ein Pull-Back noch einmal angelaufen werden. Der jüngste Aufwärtsschub wurde mit anziehenden Umsätzen generiert, was ein starkes Zeichen darstellt.

Gold – Unterstützung erneut erfolgreich getestet

Seit der parabolischen Anstiegsbewegung auf über 5.500 USD befindet sich Gold in einem Abwärtstrend. Die Volatilität hat dabei sichtbar nachgelassen. Zuletzt wurde die untere Unterstützungszone erfolgreich mit einer Hammerformation getestet. Dieser Hammer wurde am Freitag bestätigt, weshalb mit einem freundlichen Wochenauftakt zu rechnen ist. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass nach der Beruhigungsphase der letzten Wochen ein neuer Aufwärtstrend entstehen könnte.

Öl – Es könnte sich ein Dreifachtop ausbilden

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Auch wenn die Symmetrie nicht besonders ausgeprägt ist, könnte es sich bei Öl um eine Art Dreifachtop handeln. Wenn dem so ist, würde ein Unterschreiten des Tiefs von Mitte April eine Bestätigung dieser Wendeformation bedeuten. Sollte dies zum Wochenauftakt erfolgen, wäre das ein sehr starkes Signal, auch gegen die Indikatorenlage, die derzeit eher Kaufsignale bereithält. Ein Ausbruch nach unten könnte zum Beispiel durch eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten unterstützt werden.





Bitcoin/USD – Kann die Bodenbildung derzeit noch nicht nutzen

Die positive Entwicklung der Bodenbildung und des anschließenden Ausbruchs konnte der Bitcoin bislang noch nicht nutzen. Vielmehr wurde der kurzfristige Aufwärtstrend bereits wieder beendet. Zudem hat sich mit etwas Fantasie eine Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Der vorgelagerte Trend ist zwar nicht besonders ausgeprägt, könnte aber durch die Formation komplett abgebaut werden. In Bereich des Trendstarts befindet sich die große Unterstützungszone, die wieder ausreichend Halt bieten sollte.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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