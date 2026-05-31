Kissigs Börsengeschichte(n): Am 31.05.1884 ließ sich John Harvey Kellogg die Cornflakes patentieren und legte damit die Basis für (s)ein Frühstücksimperium

Am 31.05.1884 ließ sich der amerikanische Arzt und Gesundheitsreformer John Harvey Kellogg ein Verfahren zur Herstellung von Getreideflocken patentieren. Die Erfindung, aus der später die weltberühmten Cornflakes hervorgingen, entstand ursprünglich nicht als Frühstücksprodukt für die Massen, sondern als Bestandteil einer medizinisch motivierten Ernährungslehre. Aus dieser Idee entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte eines der erfolgreichsten Lebensmittelunternehmen der Welt: Kellogg's.





Über mehr als ein Jahrhundert prägte Kellogg's die Frühstücksgewohnheiten von Millionen Menschen. Die Marke wurde zum Synonym für Frühstückscerealien, expandierte auf nahezu alle Kontinente und schuf Ikonen der Popkultur wie Tony the Tiger oder den Hahn Cornelius. Doch im 21. Jahrhundert geriet das Geschäftsmodell zunehmend unter Druck, die Aktie verlor auch für die Anleger an Reiz und die Unternehmensführung sucht den Ausweg in der Flucht nach vorn - mit weitreichenden Folgen...



