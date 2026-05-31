Cashflow für Anleger
Dividendenkracher mit +12,47 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Mit einer Dividendenrendite von +3,46 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
MetroCity Bankshares bietet umfassende Finanzdienstleistungen mit einem Fokus auf regionale Märkte und personalisierte Kundenbetreuung. Hauptkonkurrenten sind SunTrust und Synovus. Die Bank hebt sich durch starke lokale Verankerung und individuelle Kundenlösungen ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit MetroCity Bankshares nachhaltige Einkommensströme aufbauen
MetroCity Bankshares gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,46 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+12,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,95 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in MetroCity Bankshares investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +42,13 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
MetroCity Bankshares verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,46 %.
Mit +3,46 % Dividendenrendite bietet MetroCity Bankshares ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen MetroCity Bankshares für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,46 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,95.
MetroCity Bankshares weißt eine Marktkapitalisierung von 802,48 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,46 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
MetroCity Bankshares Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.05.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die MetroCity Bankshares Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,46 %, eine Investition von etwa 86.706€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,080000
|+12,50 %
|+3,46 %
|2025
|0,960000
|+15,66 %
|+3,36 %
|2024
|0,830000
|+15,28 %
|+3,01 %
|2023
|0,720000
|+20,00 %
|+3,77 %
|2022
|0,600000
|0,00 %
|+2,70 %
Warum MetroCity Bankshares für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,46 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +12,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,95
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
MetroCity Bankshares Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,36 %
|1 Monat
|+2,19 %
|3 Monate
|+17,15 %
|1 Jahr
|+13,36 %
Informationen zur MetroCity Bankshares Aktie
Es gibt 29 Mio. MetroCity Bankshares Aktien. Damit ist das Unternehmen 802,48 Mio. € wert.
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Ob die MetroCity Bankshares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MetroCity Bankshares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.