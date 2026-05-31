Top-Artikel der Kalenderwoche 22/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

XPeng meldet einen Milliardenverlust und einen drastischen Einbruch bei Auslieferungen und Umsatz. Dennoch bleibt die Marge überraschend stabil.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Kanada will seine veraltete U-Boot-Flotte erneuern und sitzt auf einem Rüstungsbudget von über 100 Milliarden Euro. Der Kieler Werftenkonzern TKMS will den Auftrag, ein südkoreanischer Konkurrent auch.

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Amazon droht in Australien Ärger: 41 Kinder-Rucksäcke mit Knopfzellen könnten für den Online-Riesen zum teuren Präzedenzfall werden.

Die Analysten der Bank of America heben das Kursziel für Aixtron kräftig an. Der Herzogenrather Anlagenbauer soll von KI-Rechenzentren, Elektroautos und Glasfasernetzen gleich dreifach profitieren.

Die Ukraine kauft 20 Gripen-Kampfjets aus Schweden und könnte noch viel mehr bestellen. Für diese Aktie winkt damit ein brisanter Großauftrag.

Laut UBS könnte sich der Wert der Micron Aktie mehr als verdoppeln: Warum die These des Analysten gar nicht so abwegig erscheint.

Verbund liefert den grünen Strom, den KI-Rechenzentren brauchen. Eigentlich perfekte Zeiten. Doch Dürre, Übergewinnsteuer und sinkende Kursziele zeigen: Selbst die beste Ausgangslage schützt nicht vor schlechtem Wetter.

Der Hunger nach Rechenzentrumskapazität lässt klassische Stromnetze an ihre Grenzen stoßen. Davon profitiert ein britischer Nischenanbieter, den zwei Banken jetzt als heißen Kandidaten für den KI-Boom handeln.

Sam Altman will an die Börse. Rechtliche Streitigkeiten sind aber nicht das einzige Problem, das die Sorgenfalten beim ChatGPT-CEO tiefer werden lassen. Der gewichtigste Punkt: die Rentabilität.