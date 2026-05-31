Top-Artikel der Kalenderwoche 22/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Milliardenverlust trotz E-Auto-Boom: Was bei XPeng schiefläuft
XPeng meldet einen Milliardenverlust und einen drastischen Einbruch bei Auslieferungen und Umsatz. Dennoch bleibt die Marge überraschend stabil.
TKMS will den größten Rüstungsdeal seit Jahren an Land ziehen
Kanada will seine veraltete U-Boot-Flotte erneuern und sitzt auf einem Rüstungsbudget von über 100 Milliarden Euro. Der Kieler Werftenkonzern TKMS will den Auftrag, ein südkoreanischer Konkurrent auch.
Amazon unter Druck: Winziger Rucksack, riesiges Rechtsrisiko
Amazon droht in Australien Ärger: 41 Kinder-Rucksäcke mit Knopfzellen könnten für den Online-Riesen zum teuren Präzedenzfall werden.
Aixtron: KI-Stromhunger katapultiert Aktie auf haushohes Kursziel
Die Analysten der Bank of America heben das Kursziel für Aixtron kräftig an. Der Herzogenrather Anlagenbauer soll von KI-Rechenzentren, Elektroautos und Glasfasernetzen gleich dreifach profitieren.
Kampfjet-Coup für Rüstungsaktie: Ukraine greift nach bis zu 150 Gripen
Die Ukraine kauft 20 Gripen-Kampfjets aus Schweden und könnte noch viel mehr bestellen. Für diese Aktie winkt damit ein brisanter Großauftrag.
UBS: Die Aktie von Micron könnte sich noch verdoppeln!
Laut UBS könnte sich der Wert der Micron Aktie mehr als verdoppeln: Warum die These des Analysten gar nicht so abwegig erscheint.
Warum der grünste Stromkonzern Europas nicht von steigenden Preisen profitiert
Verbund liefert den grünen Strom, den KI-Rechenzentren brauchen. Eigentlich perfekte Zeiten. Doch Dürre, Übergewinnsteuer und sinkende Kursziele zeigen: Selbst die beste Ausgangslage schützt nicht vor schlechtem Wetter.
Diese Wasserstoff-Aktie hat sich in einem Jahr mehr als verzehnfacht!
Der Hunger nach Rechenzentrumskapazität lässt klassische Stromnetze an ihre Grenzen stoßen. Davon profitiert ein britischer Nischenanbieter, den zwei Banken jetzt als heißen Kandidaten für den KI-Boom handeln.
OpenAI vor IPO: Kommt der größte Börsenkracher aller Zeiten?
Sam Altman will an die Börse. Rechtliche Streitigkeiten sind aber nicht das einzige Problem, das die Sorgenfalten beim ChatGPT-CEO tiefer werden lassen. Der gewichtigste Punkt: die Rentabilität.