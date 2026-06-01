Erhebliches Entwicklungspotenzial im Timmins Gold Distrikt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 01.06.2026, 5:46 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Timmins Gold District im Norden der kanadischen Provinz Ontario zählt zu den bedeutendsten Goldabbaugebieten Nordamerikas. Die Region rund um die Stadt Timmins gehört geologisch zum sogenannten Abitibi-Grünsteingürtel, einer der reichsten Goldregionen der Welt.

Seit den ersten großen Goldfunden Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Region zu einem der bedeutendsten Goldzentren Nordamerikas. Über viele Jahrzehnte hinweg wurden dort Goldmengen im zweistelligen Millionen-Unzen-Bereich gefördert. Bis heute ist der Distrikt ein wichtiges Zentrum für Goldexploration und Bergbau, nicht zuletzt auch deshalb, weil dort eine sehr gute Infrastruktur, erfahrene Fachkräfte und weiterhin große unerschlossene Lagerstätten vorhanden sind.

Quelle: Mayfair Gold

Kein Wunder, dass in dieser Region zahlreiche namhafte Rohstoff- und Bergbaukonzerne aktiv sind, darunter Unternehmen wie Agnico Eagle Mines, McEwen Mining, IAMGOLD oder Glencore. Auch Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) ist vor Ort und kann bereits eine Ressource von mehreren Millionen Unzen Gold vorweisen.

Mayfair Gold setzt auf Distriktstrategie im Timmins Gold Camp!

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Fenn-Gib-Goldprojekts im Timmins Gold District in Ontario konzentriert. Das Projekt zählt zu den größeren unerschlossenen Goldlagerstätten Kanadas und verfügt laut PFS 2026 über eine angezeigte Mineralressource von 181,3 Millionen Tonnen mit 0,74 g/t Gold und damit rund 4,3 Millionen Unzen Gold sowie über eine zusätzliche abgeleitete Mineralressource.

Fokus auf regionale Exploration!

Am 21. Mai 2026 meldete das Unternehmen den Start einer neuen distriktweiten Explorationsstrategie rund um das Fenn-Gib-Projekt. Ziel ist es, das Potenzial des gesamten Landpakets im produktiven Timmins-Camp systematisch zu erschließen und zusätzliche hochgradige Goldziele entlang der Porcupine-Destor-Verwerfungszone zu identifizieren. Nach der strategischen Konsolidierung mit den Grundstücken Guibord, Marriott und Holloway wurde Mayfairs regionale Landposition nach Unternehmensangaben um mehr als 65 % erweitert.

Quelle: Mayfair Gold

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) betonte dabei, dass große Teile des Landpakets bislang nur unzureichend modern untersucht wurden. Besonders im South Block sieht die Gesellschaft erhebliches Explorationspotenzial. Dieser Bereich umfasst nach Unternehmensangaben 1.491 Hektar und erstreckt sich über rund 6,4 km Streichlänge entlang der Porcupine-Destor-Verwerfungszone. Die Exploration befindet sich dort noch in einem frühen Stadium. Ergebnisse aus dem Jahr 2024 lieferten jedoch bereits Hinweise auf strukturell kontrollierte Goldmineralisierung, unter anderem mit einem Abschnitt von 12,7 g/t Gold über 0,5 m.

Auf der Agenda stehen außerdem der North Block sowie weitere regionale Zielgebiete wie der Johns-Manville-Trend, American Eagle, G-101, Central Syenite und Guibord. Dort genannte historische Ergebnisse sind als Explorationshinweise zu verstehen und nicht als aktuelle Mineralressourcen, Mineralreserven oder Nachweis wirtschaftlicher Gewinnbarkeit. Geplant sind geologische Kartierungen, die Überprüfung historischer Daten, geochemische Oberflächenprogramme sowie zusätzliche geophysikalische Untersuchungen, darunter mögliche IP-Messungen. Außerdem sollen priorisierte Zielgebiete für spätere Bohrprogramme vorbereitet werden.

Robuste Wirtschaftlichkeit der PFS!

Parallel zur Exploration arbeitet Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) intensiv an der Produktionsvorbereitung des Fenn-Gib-Projekts. Grundlage dafür ist die Anfang 2026 veröffentlichte Pre-Feasibility Study (PFS). Sie beschreibt ein bewusst kleineres, höhergradiges Starter-Szenario, das nach Unternehmensangaben auf einen schnelleren provinziellen Genehmigungsweg ausgelegt ist.

Die Studie basiert bewusst nur auf etwa 1,04 Millionen Unzen Gold beziehungsweise rund 24 % der gesamten angezeigten Ressource, wodurch langfristiges Erweiterungspotenzial erhalten bleiben soll.

Quelle: Mayfair Gold

Die PFS kalkuliert im Basisszenario mit einem Goldpreis von 3.100 USD je Unze einen Nachsteuer-NPV von 652 Mio. CAD sowie eine interne Verzinsung von 24 %.

Im Spot-Gold-Szenario, also einer Zusatzrechnung auf Basis des zum Zeitpunkt der Studie deutlich höheren aktuellen Goldpreises, steigt der Nachsteuer-NPV laut Unternehmensgrafik auf rund 1,4 Mrd. CAD bei einer IRR von 38 %. Die anfänglichen Investitionskosten werden auf etwa 450 Mio. CAD geschätzt, wobei sich das Projekt im Basisszenario laut Studie nach rund 2,7 Jahren amortisieren könnte.

Quelle: Mayfair Gold Corp.

Geplant ist ein konventioneller Tagebaubetrieb mit einer Laufzeit von rund 14,3 Jahren. In den ersten sechs Produktionsjahren sieht die PFS eine durchschnittliche Jahresproduktion von 71.336 Unzen Gold bei einem verarbeiteten Gehalt von 1,47 g/t Gold und All-in Sustaining Costs von 1.171 USD je Unze vor. Über die gesamte projektierte Minenlaufzeit sind durchschnittlich rund 64.100 Unzen Gold pro Jahr bei LOM-AISC von etwa 1.292 USD je Unze vorgesehen.

Technisch setzt die Gesellschaft auf ein modular aufgebautes Verarbeitungswerk, das Bauzeiten verkürzen und das Projektrisiko reduzieren soll. Die geplante Anlage basiert auf einem klassischen Aufbereitungsprozess mit Zerkleinerung, Flotation sowie Carbon-in-Leach-Technologie zur Goldgewinnung. Die durchschnittliche metallurgische Goldausbeute wird mit rund 88 % bis knapp 90 % angegeben. Zudem soll das Projekt bewusst unter wichtigen kanadischen Schwellenwerten bleiben und dadurch nach Unternehmenslogik einen schnelleren provinziellen Genehmigungsweg ermöglichen.

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) plant derzeit, die Genehmigungen, Detailplanung und Gespräche mit den lokalen First Nations weiter voranzutreiben. Ziel ist es, die Genehmigungen bis 2028 zu erreichen und den Baubeginn vorzubereiten, während die erste Goldproduktion ab 2030 möglich sein soll.

Zusätzlich hat Mayfair die Führungsmannschaft für diese nächste Entwicklungsphase verstärkt. Drew Anwyll, zuvor Chief Operating Officer, wurde zum CEO ernannt und bringt mehr als 30 Jahre Bergbauerfahrung einschließlich Arbeiten am Detour-Lake-Projekt mit. Adree DeLazzer verantwortet als Vizepräsidentin Exploration die regionalen Programme, während Jean François Métail als Vizepräsident Ressourcenmanagement die Weiterentwicklung der Ressource und Produktionsabstimmung unterstützt.

Mit Ayaz Kassam, P.Eng., wurde ein weiterer erfahrener Projektmanager zum Director of Projects ernannt. Kassam bringt nahezu 20 Jahre Erfahrung im Projektmanagement mit und war zuletzt als Senior Project Manager bei Canada Nickel tätig. Damit stärkt Mayfair gezielt jene Kompetenzen, die für die nächsten Schritte entscheidend sind: technische Planung, Genehmigungsarbeit, Projektbereitschaft und die Vorbereitung der möglichen Bau- und Investitionsentscheidung ab 2028.

Fazit: Mayfair Gold – Starterstrategie mit großem regionalem Wachstumspotenzial!

Mit dem Fenn-Gib-Projekt verfügt Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) über eine der größeren noch unerschlossenen Goldlagerstätten im Timmins District. Entscheidend ist die klare Entwicklungslogik: kleiner und höhergradiger starten, den provinziellen Genehmigungsweg beschleunigen, bis 2030 die erste Produktion anstreben und den möglichen freien Cashflow später für die verbleibende Ressource sowie regionale Wachstumschancen einsetzen. Die Grundstücke Guibord, Marriott und Holloway erweitern die Landposition deutlich, während South Block, North Block und weitere Zielgebiete entlang der Porcupine-Destor-Verwerfungszone zusätzliche Explorationschancen liefern. Die verstärkte Führungsmannschaft rundet die Story ab. Mayfair bleibt damit eine sehr spannende Entwicklungsstory im kanadischen Goldsektor.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Mayfair Gold Corp. Unternehmenspräsentation/Homepage-Grafiken, Mayfair Gold Corp. Pressemitteilungen vom 02.04.2026, 21.05.2026 und 28.05.2026, Mayfair Gold 2026 Preliminary Feasibility Study / NI 43-101 Technical Report, Commodity-TV Unternehmensprofil Mayfair Gold Corp., SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation, Intro Bild stock.adobe.com ; Astylish office

Dieser Werbeartikel wurde am 29.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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