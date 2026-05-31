🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weißes Haus inszeniert ICE-Festnahmen als Kampf gegen Aliens

    Für Sie zusammengefasst
    • Weißes Haus startet Webseite aliens.gov zur Abschiebung
    • Webseite stilisiert Migranten als Aliens im Sci-Fi
    • Karte zeigt ICE-Festnahmen und direkte Meldefunktion
    Weißes Haus inszeniert ICE-Festnahmen als Kampf gegen Aliens
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit einer eigens dafür kreierten Webseite feiert die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre radikale Abschiebepolitik. "Sie wandeln unter uns", ist auf "aliens.gov" als Unterseite des offiziellen Internetauftritts des Weißen Hauses zu lesen.

    "Sie haben in denselben Läden eingekauft, dieselben Schulklassen besucht wie unsere Kinder und lebten scheinbar normale menschliche Existenzen. Mit einer Ausnahme - sie gehören nicht hierher", ist darauf in grünem durchlaufenden Text vor Sternenhintergrund zu lesen. Aufbereitet wie eine Mischung verschiedener Science-Fiction-Abenteuer und Alien-Thriller wird die angebliche Geschichte der illegalen Einwanderung erzählt, wie die US-Regierung sie darstellt: Als ein lange gehütetes Geheimnis, bei dem Millionen "im Schutz der Dunkelheit" gekommen seien und sich in der Gesellschaft eingerichtet hätten.

    Diese "Aliens" seien keine "kleinen grünen Männchen", sondern Millionen von Illegalen, die ins Land eingefallen seien, heißt es weiter. Die Betreffenden werden auch im Weiteren konsequent als "Aliens" bezeichnet, wobei der englische Begriff neben Außerirdischer auch Ausländer oder Fremder bedeuten kann.

    Eine "Alien-Arrest Map" genannte USA-Karte zeigt angeblich live die Festnahmen der Einwanderungsbehörde ICE in den USA. Eine sich stets erhöhende Zahl dokumentiert die "Begegnungen" mit Menschen, die aus Sicht der Regierung in den USA nichts zu suchen haben. "Die Vertuschung ist vorbei. Sichert die Grenze. Schiebt sie alle ab", heißt es abschließend. Direkt verlinkt ist auch eine Webseite, auf der "verdächtige" Personen direkt an ICE gemeldet werden können./juw/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weißes Haus inszeniert ICE-Festnahmen als Kampf gegen Aliens Mit einer eigens dafür kreierten Webseite feiert die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre radikale Abschiebepolitik. "Sie wandeln unter uns", ist auf "aliens.gov" als Unterseite des offiziellen Internetauftritts des Weißen Hauses zu lesen. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     