Ukraine attackiert erneut Raffinerie in Russland

Beobachte-r schrieb 26.05.26, 10:14

Es wird nie einen Deal geben, Trump belügt alle und verdient daran. Seit einigen Jahrzehnten behauptet man der Iran hätte die Bombe. Geht es nach dem Willen der Lügner weltweit, will der Iran nur eine Atomwaffe. Strom um vom Öl wegzukommen, damit er von keinem Ami oder deren Geheimdienste bedroht zu werden kann, wäre ja gelogen. Wenn USA freundliche Länder nun Atomanlagen bauen, sind die automatisch Freunde der USA. Baut Dubai ein AKW kein Problem, Nordkorea darf ja inzwischen auch machen, was es will. Trump will keinen Deal der will am Ölpreis verdienen, manipulieren egal wie. Kaum fällt der Ölpreis, muss ein Angriff her damit der Ölpreis schön oben bleibt. Jetzt sollte doch jeder Deppenstaat oder Naziverein und ihre Wähler begriffen haben, dass hohe Öl und Gaspreise, die Wirtschaft ruinieren und Ware egal in welcher Form teuer macht. Leider interessiert es in Deutschland keine CDU/CSU, AFD schon gar nicht sind zu blöd, FDP weis auch von nichts, da kann man eben nichts machen. Die Deppin im Wirtschaftsministerium wusste schon immer wie man verarscht und andere beschuldigt. Die Schuldigen sind Bürger, die sich nicht wehren können und Menschen die vom braunen Pack als Menschen unwürdig behandelt werden.