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    Frankreich verlangt Dringlichkeitssitzung zu Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich fordert Dringlichkeitssitzung beim UN-Rat
    • Israel weitet Militäroperationen im Südlibanon aus
    • Frankreich erkennt Israels Selbstverteidigungsrecht an
    Frankreich verlangt Dringlichkeitssitzung zu Libanon
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS/TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Nach der Ausweitung der israelischen Militäreinsätze im Libanon hat Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. "Nichts kann die Fortsetzung der israelischen Militäroperationen im Libanon und eine immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums rechtfertigen", sagte Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender BFMTV.

    Die israelische Armee hatte zuvor ihre Angriffe im Südlibanon ausgeweitet und dabei nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Er habe die Einberufung des Sicherheitsrats beantragt, da die Entwicklung eine weitere Eskalation darstelle, sagte Barrot.

    Zwar erkenne Frankreich das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz an, "doch nichts rechtfertigt diese Entwicklung", erklärte er. Sie stelle zudem einen "schwerwiegenden Fehler" und einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar./sg/DP/he





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