Trumps Name muss vom Kennedy Center verschwinden
- Richter verbietet Trumps Namen am Kennedy Center
- Trump sagt Renovierung ab und überträgt an den Kongress
- Umbenennung und Proteste zeigen Trumps Geltungssucht
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Präsident fühlt sich ungerecht behandelt und ist auf der Zinne: Donald Trump will plötzlich nichts mehr mit dem berühmten Kennedy Center in Washington zu tun haben. Der Grund: Ein Richter ordnete an, dass Trumps Name von der Fassade der Kulturinstitution der US-Hauptstadt wieder verschwinden muss. Die Entscheidung ist rund zwei Wochen vor Trumps 80. Geburtstag, der mit viel Tamtam ausgerichtet werden soll, ein Rückschlag für seine Pläne, sich in der Landschaft der Hauptstadt auch über seine Amtszeit hinaus zu verewigen.
Ein von Trump kontrolliertes Gremium hatte die Umbenennung in Trump Kennedy Center beschlossen - zu unrecht, wie das Gericht am Freitag feststellte. Dies sei dem Parlament vorbehalten. Zudem darf das Zentrum zumindest vorläufig nicht wie von Trump geplant im Sommer für zwei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden.
In dem Bau des Kennedy Centers am Fluss Potomac im Herzen Washingtons werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Das Haus wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.
Trump: Kein Präsident wird von Gerichten ungerechter behandelt
Trump reagierte extrem angefasst auf das Urteil. "Es gab noch nie einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der von den Gerichten so ungerecht behandelt wurde wie ich", meinte er in einem sehr langen Post auf der Plattform Truth Social. Doch statt eine Berufung anzukündigen, blies er die von ihm geplante Renovierung des Zentrums ab. Er habe "kein Interesse" mehr, das Projekt voranzutreiben. Ob Trump seine Rolle im Kuratorium der Institution weiter wahrnehmen will, war zunächst nichts bekannt.
Er habe angeordnet, die Verantwortung für die Kultureinrichtung "komplett" an den Kongress zu übertragen - inklusive "des Betriebs, der Instandhaltung und der Verwaltung". Der Richter solle sich schämen, meinte Trump weiter. Die Niederlage vor Gericht wurmte Trump offensichtlich so sehr, dass er später noch einmal nachlegte.
Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass der Kongress als US-Parlament einst dem Kennedy Center seinen Namen gegeben habe und folglich dürfe auch nur der Kongress diesen ändern. Es ist also nicht ganz ausgeschlossen, dass Trumps Name am Ende doch wieder an der Fassade landet: Momentan haben Trumps Republikaner eine knappe Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Ob sich in diesem Fall auch alle republikanischen Senatoren und Abgeordneten hinter Trump stellen würden, ist unklar. Es ist außerdem möglich, dass die Entscheidung vor Gericht noch angefochten wird.
Trumps Kampf gegen angeblich linke Propaganda des Kulturbetriebs
Trump hatte das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen "anti-amerikanische Propaganda" in der Kulturwelt angekündigt. Er entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm den Vorsitz und beauftragte vorübergehend seinen Vertrauten Richard Grenell, die Institution neu auszurichten. Grenell war zuvor US-Botschafter in Berlin und hatte dort immer wieder mit brüsken Äußerungen für Aufsehen gesorgt.
Im Dezember wurde das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt. Das führte zu großem Protest, Künstler sagten Auftritte ab.
Trumps geplante Schließung des Kennedy Centers darf vorerst nicht erfolgen, weil nach Ansicht des Richters eine sorgfältige und ergebnisoffene Prüfung für die Entscheidung zur Schließung fehlte. Die Instandsetzungen dürfen aber fortgesetzt werden. Das Gericht hinderte die Entscheider auch nicht grundsätzlich daran, die Einrichtung vorübergehend zu schließen. Es bedürfe aber einer ordnungsgemäßen Prüfung.
Kritiker sprechen von Geltungssucht
Die Niederlage für Trump steht im Kontrast zu anderen Orten in der Hauptstadt, an denen der Präsident umbauen, abreißen und renovieren lässt, um das Gesicht der Stadt zu prägen. Befürworter sagen, Trump bringe Washington optisch wieder auf Vordermann. Kritiker sehen ein dreistes Vorgehen, das sich nur nach dem Geschmack und Willen des Präsidenten richte. Sie sprechen von Geltungssucht.
Bestes Beispiel ist das Gelände des Weißen Hauses, wo Trump den Ostflügel abreißen ließ und einen riesigen Ballsaal bauen lässt. Die Zeitschrift "New York Magazine" hatte einmal dazu kommentiert: "Trump verwandelt das Weiße Haus in Mar-a-Lago." Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago ist für üppiges Design mit Gold-Elementen bekannt. Derzeit lässt Trump auch öffentliche Plätze in Washington auf Vordermann bringen - auch mit Blick auf die Feiern rund um den 4. Juli, an dem die USA ihren 250. Geburtstag begehen.
Zudem plant Trump in der Stadt einen Riesen-Triumphbogen. Er soll - wie der US-Präsident gerne betont - Triumphbögen in anderen Teilen der Welt überragen./rin/DP/he
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Wenn die Krise überstanden ist, kann wieder aufgefüllt werden.
Das hat man am Beispiel der Türkei gut gesehen. (Käufer - Not-Verkäufer - dann wieder Käufer)
Genau das ist der Sinn von Gold. Ist trotzdem keine Einbahnstraße. Ich bin mit dem Verlauf mehr als happy.
Ich sehe Gold aktuell nicht mehr als reine Inflationswette, sondern als Vertrauenswette gegen die Tragfähigkeit des Dollar- und US-Staatsanleihensystems.
Der Vergleich mit den 1970er-Jahren ist nicht eins zu eins übertragbar, aber die Parallelen sind auffällig. Damals kamen mehrere Faktoren zusammen: Ende von Bretton Woods, Nixon-Schock, Ölkrisen, Iran-Revolution, Afghanistan, Kalter Krieg, hohe Inflation, negative Realzinsen und ein wachsender Vertrauensverlust in Papiergeld. Gold explodierte nicht zufällig, sondern weil ein altes Währungsregime sichtbar zerbrach.
Heute ist die Lage anders, aber strukturell ähnlich gefährlich. Es gibt keinen offiziellen Goldstandard mehr, der brechen könnte. Dafür gibt es einen schleichenden Vertrauensverlust in US-Staatsanleihen und den Dollar als risikolosen Weltanker. Die USA haben dauerhaft sehr hohe Defizite, eine enorme Zinslast und müssen jedes Jahr neue Treasuries in gewaltiger Menge am Markt unterbringen. Genau hier liegt der entscheidende Punkt: Nicht der bestehende Bestand an Treasuries ist das Problem, sondern der zusätzliche jährliche Finanzierungsbedarf.
China wird aus meiner Sicht nur noch so viele Treasuries halten, wie es für Handel, Dollarliquidität und Wechselkursmanagement braucht. China wird die USA nicht mehr freiwillig als Hegemon finanzieren, wenn es Alternativen gibt. Japan bleibt zwar großer Halter, ist aber selbst geschwächt: hohe eigene Schulden, Yen-Druck, Alterung, steigende heimische Renditen. Japan kann Bestände halten, aber es ist fraglich, ob es den zusätzlichen US-Finanzierungsbedarf weiter stark mitträgt. BRICS-Staaten, besonders sanktionsgefährdete Länder, haben ohnehin immer weniger Anreiz, große neue Dollarreserven in US-Staatsanleihen aufzubauen. Russland war das Warnsignal: Dollarreserven sind nicht nur Vermögen, sondern politisch verwundbare Forderungen.
Private Käufer können einen Teil auffangen, aber nur zu einem Preis: höhere Renditen. Genau das kann sich die USA aber nur begrenzt leisten, weil höhere Renditen die Zinslast weiter erhöhen und das Defizitproblem verschärfen. Am Ende bleibt wahrscheinlich die Fed als indirekter Stabilisator. Das muss nicht immer offen als QE bezeichnet werden. Es kann über Liquiditätsfazilitäten, Repo-Programme, Regulierung, Bilanzpolitik oder andere technische Konstruktionen laufen. Aber der Kern bleibt: Wenn der Markt nicht genug Treasuries zu tragbaren Renditen kauft, muss das System Nachfrage künstlich erzeugen.
Das ist langfristig goldpositiv. Nicht, weil morgen alle Treasuries verkaufen. Das ist gar nicht nötig. Es reicht, wenn China weniger kauft, Japan nicht mehr stark ausweitet, BRICS Gold bevorzugen, private Käufer höhere Renditen verlangen und die Fed stärker eingreifen muss. Dann entsteht genau die Lage, in der Gold als politisch neutrales Reserveasset attraktiver wird.
Darum halte ich einen Goldpreis von 6.000–7.000 USD bis etwa 2028 nicht für übertrieben. Das ist für mich kein Weltuntergangsszenario, sondern ein realistischer bullischer Pfad, wenn die Entdollarisierung langsam weiterläuft, US-Defizite hoch bleiben und Zentralbanken weiter Gold kaufen. 5.000–6.000 USD wäre eher konservativ-plausibel. 7.000–9.000 USD wären bei sichtbarem Treasury- oder Dollarstress möglich. 10.000+ USD wären dann ein echtes Krisenszenario mit offenem Vertrauensbruch.
Kurz gesagt: Treasuries verschwinden nicht. Aber sie verlieren ihre Selbstverständlichkeit. Und wenn der Weltanker nicht mehr als risikolos empfunden wird, gewinnt Gold strukturell an Bedeutung.
Der Vergleich mit den 1970er-Jahren ist aus meiner Sicht interessant, aber nur als Strukturvergleich, nicht als Kursfahrplan.
Damals war der Bruch von Bretton Woods der entscheidende Punkt. Gold war vorher offiziell an den Dollar gekoppelt, danach musste der Markt den Preis neu finden. Deshalb war der Anstieg nach 1971 eine echte monetäre Neubewertung: erst starker Schub, dann harte Korrektur bzw. Seitwärtsphase, danach der zweite große Anstieg bis 1980.
Heute ist die Lage anders. Es gibt keinen offiziellen Goldstandard, der aufgehoben wird. Der Prozess läuft indirekter: hohe Staatsverschuldung, Zweifel an Fiat-Währungen, geopolitische Blockbildung, Zentralbankkäufe und sinkendes Vertrauen in Staatsanleihen. Das ist kein einzelner Nixon-Schock, sondern eher ein schleichender Vertrauensverlust.
Trotzdem ist die Parallele nicht falsch. Auch heute kann Gold monetär neu bewertet werden, nur langsamer und weniger sauber. Die Idee mit der Liquiditätsumschichtung halte ich für plausibel: Nach starken Anstiegen kommen Gewinnmitnahmen, gehebelte Positionen werden reduziert, Fonds schichten um, schwächere Hände verkaufen. Das kann Gold zeitweise deutlich drücken, obwohl die fundamentale These weiter intakt bleibt.
Bei Silber wäre ich vorsichtiger. Silber ist nicht einfach „Gold mit Hebel“, sondern zugleich monetäres Metall, Industriemetall und Spekulationsobjekt. Deshalb kann es länger hängen bleiben, wenn Industriezyklus oder Liquiditätsstress dagegenlaufen. Der finale Silberanstieg 1979/80 war zudem durch die Hunt-Brüder stark verzerrt.
Für heute sehe ich es so: Gold bleibt strukturell stark, solange Schuldenproblem, gedrückte Realzinsen, Zentralbankkäufe, geopolitische Fragmentierung und Zweifel an Papierwerten bestehen. Kurzfristig kann Gold aber trotzdem fallen, wenn Dollar und US-Renditen steigen oder Anleger Liquidität brauchen.
Für Goldminen gilt zusätzlich: Nicht nur der Goldpreis zählt, sondern die Marge. Wenn Gold steigt, aber Energie, Löhne, Steuern und Finanzierungskosten ebenfalls steigen, kommt bei den Minen weniger an.
Mein Fazit: Der Vergleich mit den 1970ern ist brauchbar, aber kein exakter Fahrplan. Höhere Goldpreise bis 2030 halte ich für plausibel, auch deutlich höhere. Aber nicht in gerader Linie. Selbst in einem echten Bullenmarkt sind harte Korrekturen normal. Die Goldthese bleibt aus meiner Sicht intakt, solange das Grundproblem ungelöst bleibt: zu hohe Schulden, politisch schwer durchhaltbare Realzinsen und schwindendes Vertrauen in Papierwerte.