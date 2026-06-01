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    Gold auf 10.000 USD? Egal! Diese Gold-Perle ist viel zu günstig! Lahontan auf den Spuren von Barrick Mining!

    Diese Gold-Perle erscheint viel zu günstig. Bei Lahontan Gold sprechen die Daten und Fakten für sich: Ein Projekt in der vielleicht attraktivsten Goldregion der Welt, in der auch Barrick Mining produziert, eine Goldressource von 2 Mio. Unzen mit …

    Gold auf 10.000 USD? Egal! Diese Gold-Perle ist viel zu günstig! Lahontan auf den Spuren von Barrick Mining!
    Foto: esg-aktien.de
    Diese Gold-Perle erscheint viel zu günstig. Bei Lahontan Gold sprechen die Daten und Fakten für sich: Ein Projekt in der vielleicht attraktivsten Goldregion der Welt, in der auch Barrick Mining produziert, eine Goldressource von 2 Mio. Unzen mit steigender Tendenz, Produktionskosten von 1.200 USD und ein Produktionsstart schon im kommenden Jahr. Da überrascht es nicht, dass sich die Gründerin im Interview selbstbewusst zeigt: „Der Mining-Sektor ist derzeit der beste Sektor, in dem man tätig sein kann.“ Sie ist selbst investiert und gibt Vollgas, um Aktionäre attraktive Renditen zu ermöglichen. Denn was überrascht, ist die aktuelle Börsenbewertung von 170 Mio. CAD. Es sollten deutlich höhere Kurse möglich sein. Wichtiger Newsflow steht an. Und da ist es eigentlich egal, ob der Goldpreis bei 4.000 oder 10.000 USD je Unze steht. Wenn die Produktion startet, wird richtig "Geld gedruckt".

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