Gold auf 10.000 USD? Egal! Diese Gold-Perle ist viel zu günstig! Lahontan auf den Spuren von Barrick Mining!

Diese Gold-Perle erscheint viel zu günstig. Bei Lahontan Gold sprechen die Daten und Fakten für sich: Ein Projekt in der vielleicht attraktivsten Goldregion der Welt, in der auch Barrick Mining produziert, eine Goldressource von 2 Mio. Unzen mit …



