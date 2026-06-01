Strategic Resources: Kanadischer Rohstoff-Geheimtipp vor dem Ritterschlag Ein baureifes Großprojekt, staatliche Millionen-Förderung und eine strategische Brücke zur US-Batterieindustrie: Der kanadische Explorer Strategic Resources drängt mit kritischen Rohstoffen ins Rampenlicht des Bergbausektors. Während die Aktie in …



