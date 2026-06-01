USA schließen Schlupfloch bei Chip-Exporten nach China
- US schließt Schlupfloch bei Chip-Exportbeschränkungen
- Gilt auch für ausländische Firmen mit China-Hauptsitz
- Nvidia-Chips unerlässlich für KI großer China-Markt
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung will ein Schlupfloch bei den Export-Beschränkungen für Lieferungen hochentwickelter Chips nach China schließen. Die Auflagen gelten nicht nur für direkte Ausfuhren nach China, sondern auch für Firmen im Ausland, die ihr Hauptquartier oder ihre Muttergesellschaft in China hätten, teilte die zuständige US-Behörde für Industriesicherheit mit.
Im Rennen um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz sind die Chips der US-Firma Nvidia unersetzlich. US-Präsident Donald Trump belegte China deshalb mit Handelsbeschränkungen für Nvidias beste Produkte. Die neue Maßnahme deutet nun auf einen weiterhin harten Kurs gegenüber Peking hin, obwohl Trump sich zuletzt um ein harmonisches Verhältnis mit Chinas Staatschef Xi Jinping bemühte.
Nvidia hatte zuletzt versucht, wieder im chinesischen Markt Fuß zu fassen. Der Konzern machte dort einst Milliardengeschäfte, bis die Streitigkeiten zwischen Washington und Peking das Geschäft quasi zum Erliegen brachten. Für Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, geht es bei den Beziehungen zu China um viel Geld: Firmenchef Jensen Huang bezifferte das Marktvolumen in China auf insgesamt 50 Milliarden Dollar./jcf/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 211,1 auf Nasdaq (30. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +27,88 %/+49,19 % bedeutet.
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Gerade die permanente Beschwörung einer unmittelbar bevorstehenden Katharsis gehört seit jeher zum Repertoire jener Marktteilnehmer, deren Prognosen vor allem durch ihre bemerkenswerte Immunität gegenüber der Realität auffallen. Währenddessen operieren Unternehmen wie Nvidia nicht im Raum esoterischer Narrative, sondern im Kontext realer Cashflows, technologischer Dominanz, struktureller Nachfrage und exponentieller Skaleneffekte.
Besonders amüsant erscheint die implizite Dichotomie zwischen dem angeblich „smarten Kapital“ und der vermeintlich euphorisierten Masse. Historisch betrachtet war es jedoch selten die Arroganz vermeintlicher Erkenntniseliten, die Vermögen geschaffen hat, sondern die Fähigkeit, disruptive Paradigmenwechsel frühzeitig zu erkennen und deren Konsequenzen rational zu antizipieren.
Sollte der Markt am Montag tatsächlich die von dir angekündigte Exekution vollziehen, wird dies zweifellos registriert werden. Bis dahin bevorzuge ich allerdings eine epistemologisch belastbare Analyse gegenüber einem deterministischen Offenbarungspathos, das sich vor allem durch seine sprachliche Opulenz und seine prognostische Fragilität auszeichnet.
Was ich dagegen stellen möchte - und das ist real fundiert:
1. Die US Unternehmen haben ein außergewöhnlich starkes erstes Quartal bezüglich ihrer Gewinnentwicklung, und das zweite verspricht noch stärker zu werden. Hier ist es nicht totenstill, nein, da spielt laute Musik!
2. Die befürchtete Knappheit bei Rohstoffen und Energie wurde durch diverse ausgeklügelte Handlungen vieler Marktteilnehmer gemeinsam bisher verhindert, hier war der Markt also weitaus klüger als Analysten es vermutet haben. Eine Verschlechterung der Verhältnisse zeichnet sich nirgends ab!
3. Öl und andere Rohstoffe werden gerade nicht knapper, vielmehr werden die gebeutelten Förderländer im Nahen Osten nach dem Auseinanderfallen der OPEC noch mehr Angebot auf den Markt werfen, als dieser verkraften kann. D.h. einer sehr guten Versorgung werden sinkende Preise folgen.
4. Die lange Zeit bezweifelte Monetarisierung von KI ist doch längst da, abzulesen an den Bilanzen derer, die am Reigen teilnehmen; mithin wird KI zu einem weiter wachsenden Cash Bringer für all jene werden, die mit intelligenten Produkten und Dienstleistungen an der Verbreitung und dem Einsatz dieser neuen Technologien teilnehmen.
Dass du die USA verachtest, kann ich verstehen - geschenkt, doch deren wirtschaftliche Entwicklung sollte man nüchtern beobachten, wobei sich jeder irren kann, aber den von dir verzapften Unsinn kann ich nicht nachvollziehen. Dem Anleger schadet es nicht, auf blumiges Geschwätz und ideologische Platitüden ganz zu verzichten und mit seinem Kapital dort dabei zu sein, wo Wachstum sich entfaltet. Und das sind derzeit die USA wie kaum eine andere Region auf dieser Erde.