USA schließen Schlupfloch bei Chip-Exporten nach China

Kwerdenker schrieb 25.05.26, 12:12

Ein ziemlich gewagtes Sammelsurium von Schlagwörtern, die du da absonderst: „Statik globaler Lieferketten“, Tech-Aquarium“, „inflationäre Kernfaktoren“, „Naturgesetze der Marktphysik“ - mit Verlaub klangvolle Kreationen aber sämtliche Phrasen hohl, sinnlos und realitätsfern.



Was ich dagegen stellen möchte - und das ist real fundiert:



1. Die US Unternehmen haben ein außergewöhnlich starkes erstes Quartal bezüglich ihrer Gewinnentwicklung, und das zweite verspricht noch stärker zu werden. Hier ist es nicht totenstill, nein, da spielt laute Musik!

2. Die befürchtete Knappheit bei Rohstoffen und Energie wurde durch diverse ausgeklügelte Handlungen vieler Marktteilnehmer gemeinsam bisher verhindert, hier war der Markt also weitaus klüger als Analysten es vermutet haben. Eine Verschlechterung der Verhältnisse zeichnet sich nirgends ab!

3. Öl und andere Rohstoffe werden gerade nicht knapper, vielmehr werden die gebeutelten Förderländer im Nahen Osten nach dem Auseinanderfallen der OPEC noch mehr Angebot auf den Markt werfen, als dieser verkraften kann. D.h. einer sehr guten Versorgung werden sinkende Preise folgen.

4. Die lange Zeit bezweifelte Monetarisierung von KI ist doch längst da, abzulesen an den Bilanzen derer, die am Reigen teilnehmen; mithin wird KI zu einem weiter wachsenden Cash Bringer für all jene werden, die mit intelligenten Produkten und Dienstleistungen an der Verbreitung und dem Einsatz dieser neuen Technologien teilnehmen.



Dass du die USA verachtest, kann ich verstehen - geschenkt, doch deren wirtschaftliche Entwicklung sollte man nüchtern beobachten, wobei sich jeder irren kann, aber den von dir verzapften Unsinn kann ich nicht nachvollziehen. Dem Anleger schadet es nicht, auf blumiges Geschwätz und ideologische Platitüden ganz zu verzichten und mit seinem Kapital dort dabei zu sein, wo Wachstum sich entfaltet. Und das sind derzeit die USA wie kaum eine andere Region auf dieser Erde.