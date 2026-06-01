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    USA schließen Schlupfloch bei Chip-Exporten nach China

    Für Sie zusammengefasst
    • US schließt Schlupfloch bei Chip-Exportbeschränkungen
    • Gilt auch für ausländische Firmen mit China-Hauptsitz
    • Nvidia-Chips unerlässlich für KI großer China-Markt
    USA schließen Schlupfloch bei Chip-Exporten nach China
    Foto: NVIDIA Corporation

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung will ein Schlupfloch bei den Export-Beschränkungen für Lieferungen hochentwickelter Chips nach China schließen. Die Auflagen gelten nicht nur für direkte Ausfuhren nach China, sondern auch für Firmen im Ausland, die ihr Hauptquartier oder ihre Muttergesellschaft in China hätten, teilte die zuständige US-Behörde für Industriesicherheit mit.

    Im Rennen um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz sind die Chips der US-Firma Nvidia unersetzlich. US-Präsident Donald Trump belegte China deshalb mit Handelsbeschränkungen für Nvidias beste Produkte. Die neue Maßnahme deutet nun auf einen weiterhin harten Kurs gegenüber Peking hin, obwohl Trump sich zuletzt um ein harmonisches Verhältnis mit Chinas Staatschef Xi Jinping bemühte.

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    Nvidia hatte zuletzt versucht, wieder im chinesischen Markt Fuß zu fassen. Der Konzern machte dort einst Milliardengeschäfte, bis die Streitigkeiten zwischen Washington und Peking das Geschäft quasi zum Erliegen brachten. Für Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, geht es bei den Beziehungen zu China um viel Geld: Firmenchef Jensen Huang bezifferte das Marktvolumen in China auf insgesamt 50 Milliarden Dollar./jcf/DP/zb

    NVIDIA

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    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 211,1 auf Nasdaq (30. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +27,88 %/+49,19 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidia-Kursentwicklung, Bewertung und Liquidität: Diskussion über Freitagschluss bei 211,14 USD, Intraday-Spitzen über 217 USD, vorbörsliche Einbrüche unter 212 USD und angebliche Nachbörsenstütze mit ~52 Mio. Aktien. Kritik an Thin-Liquidität/Algo-Volatilität und Warnungen vor Überbewertung (Cisco‑2000-Vergleich) stehen gegen Argumente zu starken Fundamentaldaten (ca. 30-facher Umsatzanstieg 2020–2026), fairer Preis ~300 USD (Forward-KGV ~30) und Einstiegszone unter ~205 USD.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    dpa-AFX
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