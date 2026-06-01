Studie kritisiert Nachhaltigkeitsversprechen der KI-Branche
- Umweltverbände kritisieren Greenwashing durch KI-Firmen
- Herkömmliche Vorteile werden mit generativer KI vermischt
- Dünne Beweislage hinter vielen KI Klimaversprechen
BERLIN (dpa-AFX) - Umweltverbände und NGOs haben den großen KI-Unternehmen vorgeworfen, die Klimafolgen ihrer Anwendungen schönzurechnen. Technologiekonzerne rechtfertigten den enormen Energiehunger ihrer neuen Rechenzentren oft mit dem Argument, Künstliche Intelligenz sei ein entscheidendes Werkzeug zur Bewältigung der Klimakrise. Eine Untersuchung mehrerer Nichtregierungsorganisationen, darunter AlgorithmWatch und Beyond Fossil Fuels, komme nun jedoch zu dem Schluss, dass diese Behauptungen auf einer schwachen Datenbasis beruhten. Die Autoren der Studie werfen der Branche vor, Umweltschäden durch irreführende Kommunikation zu verschleiern.
Unterscheidung zwischen herkömmlicher und generativer KI
Ein zentraler Kritikpunkt der Studie ist die fehlende Differenzierung beim Begriff der Künstlichen Intelligenz. Die Untersuchung zeigt, dass sich die von Unternehmen wie Google oder Microsoft propagierten positiven Klimaeffekte fast ausschließlich auf "herkömmliche" KI-Anwendungen beziehen. Dazu zählen etwa Modelle zur Wettervorhersage.
Der aktuelle Boom und der damit verbundene massive Ausbau von Rechenzentren würden jedoch primär durch sogenannte "generative" KI für Endverbraucher angetrieben - also Systeme wie ChatGPT, Copilot oder Gemini, die Texte, Bilder und Videos erzeugen. Für diese ressourcenintensiven Anwendungen konnten die Studienautoren kein Beispiel finden, das eine nachweisbare und substanzielle Reduktion von Treibhausgasemissionen belege.
Die Verknüpfung des Klimanutzens herkömmlicher KI mit dem Ausbau generativer Modelle bezeichnen die Autoren als eine neue Form des "Greenwashings". Darunter versteht man die Strategie, sich durch irreführende, unklare oder unbelegte Behauptungen über angebliche Umweltvorteile ein klimafreundlicheres Image zu geben und so von den tatsächlich verursachten Umweltschäden abzulenken.
Dünne Beweislage für Klimaversprechen
Für die Analyse wurden 154 öffentlichkeitswirksame Behauptungen von Tech-Unternehmen und Institutionen über die positiven Klimaeffekte von KI ausgewertet. Das Ergebnis zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen Versprechen und wissenschaftlicher Evidenz: Lediglich 26 Prozent der untersuchten Aussagen stützten sich auf veröffentlichte wissenschaftliche Studien. Bei 36 Prozent der Behauptungen wurden überhaupt keine Belege angeführt, während ein Großteil des Rests lediglich auf eigene Unternehmenswebseiten oder -berichte verwies.
Die Autoren schlussfolgern, dass selbst bei herkömmlicher KI der angebliche Nutzen für das Klima oft stark übertrieben dargestellt wird, während die negativen Auswirkungen des KI-Wachstums klar messbar sind. Julian Bothe, Senior Policy Manager bei AlgorithmWatch, sagte, wenn es Nachhaltigkeitsvorteile durch Künstliche Intelligenz gebe, dann durch Anwendungen traditioneller KI mit wenig Ressourcenverbrauch.
"Die großen sprach- und bildgenerierenden Modelle wie ChatGPT, um die es beim aktuellen KI-Hype vor allem geht, verbrauchen Unmengen an Strom und Wasser, verursachen CO2-Emissionen in der Höhe ganzer Länder, bringen aber keinerlei positiven Nutzen für die Umwelt."/chd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,45 % und einem Kurs von 450,2 auf Nasdaq (30. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +27,88 %/+49,19 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
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Moin zusammen,
ich beobachte Microsoft ($MSFT) schon länger und bin der Meinung, dass wir gerade Zeuge der nächsten großen Schwellen-Transformation sind. Während der Markt aktuell wegen der hohen Investitionskosten (CapEx) und der leichten Verlangsamung beim Azure-Wachstum (von 40 % auf ca. 39 %) etwas nervös reagiert, sehe ich genau hier die Einstiegschance.
Warum ich jetzt wieder bullisch werde:
- Vom „Chatbot“ zum „Agenten“: 2024/25 war das Jahr der Experimente mit Copilot. 2026 ist das Jahr der Agentic Enterprise. Mit den neuen „Agent 365“-Strukturen baut Microsoft eine Infrastruktur auf, in der KI-Agenten eigenständig Workflows übernehmen. Das ist kein nettes Feature mehr, sondern das neue Betriebssystem der Arbeitswelt.
- Bewertung vs. Historie: Der Kurs hat seit dem Jahreswechsel Federn gelassen (ca. 17 % unter dem Allzeithoch von Ende 2025). Mit einem PEG-Ratio von unter 0,9 und einer Bewertung, die fast wieder auf dem 5-Jahres-Schnitt liegt, ist Microsoft für mich so „günstig“ wie seit Jahren nicht mehr – wenn man das langfristige Potenzial einreist.
- Cloud-Power bleibt intakt: Ja, das Wachstum ist minimal gelevelt, aber wir reden immer noch von knapp 40 % bei Azure. Sobald die massiven Investitionen in GPU-Kapazitäten voll skalieren, dürfte die Marge wieder anziehen.
- Gaming-Umbruch: Die jüngsten News von der GDC 2026 zeigen, dass Microsoft Windows und Xbox immer enger verzahnt. Auch wenn die Hardware-Zahlen (Konsolen) schwächeln, ist der Content- und Service-Bereich eine Cashflow-Maschine.
Mein Fazit: Der aktuelle Dip ist für mich typisches „Wall Street Rauschen“. Wer langfristig denkt, kauft hier Qualität zu einem fairen Preis ein, bevor die Monetarisierung der KI-Agenten in den Quartalszahlen voll durchschlägt.
Ich glaube, das grundsätzliche Problem der Softwarefirmen ist, dass meist ein Abo-Modell pro Arbeitsplatz pro Jahr abgerechnet wird. Das ist bei Microsoft so, auch bei vielen anderen. Wenn jetzt durch den Einsatz von KI Büroarbeitsplätze wegfallen, dann sinken logischerweise auch die Einnahmen der Softwareanbieter. Grundsätzlich kann Microsoft das auch passieren.
- Productivity & Business Processes: 27,59 %
- Intelligent Cloud: 42,95 %
- More Personal Computing: 19,40 %
Also der Umsatz, der auf die klassische Büro-Software (Productivity & Business Processes) entfällt, beträgt bei Microsoft nur etwas mehr als ein Viertel. Das weitaus größere Geschäft ist Intelligent Cloud, durch die der Einsatz von KI erst überhaupt möglich wird und somit ein klarer Gewinner ist, wenn KI in großem Stil eingeführt wird. Weiterhin wäre es auch möglich, dass Microsoft mehr Geld verlangen kann, wenn die Office-Software mit wirklicher guter KI ausgestattet wird, so dass der Wegfall einiger Arbeitsplätze durch höhere Lizenzeinnahmen pro Arbeitsplatz wieder ausgeglichen wird.
1️⃣ Fundamentale Basis (aktuell grob gerundet)
MSFT real heute:
- Umsatz ≈ 260 Mrd $
- Free Cashflow ≈ 85–95 Mrd $
- Netto-Marge sehr hoch
- KGV ≈ 30
- Kurs ≈ 425 $
👉 wichtig: KI trägt bisher nur kleinen Teil zum Gewinn bei
2️⃣ Bewertung ohne KI-Hype (nur Kerngeschäft)
Fairer Multiple für reife Mega-Caps:
historisch:
- Apple / Microsoft / Oracle → 18–22x FCF
Rechnung:
FCF 90 Mrd × 20 = 1.800 Mrd $ faire Marktkap.
Heute:
≈ 3.600 Mrd $
➡️ Überbewertung ≈ +100 %
Das heißt:
aktueller Kurs enthält extrem viel Zukunftsfantasie
3️⃣ DCF-Light (realistisches Wachstum)
Annahmen konservativ:
- Wachstum 8 % p.a. (Cloud + Office realistisch)
- Diskont 8 %
- Terminal 3 %
Ergebnis:
Fair Value ≈ 2,4–2,7 Billionen $
→ Kursbereich:
≈ 280–320 $
4️⃣ Historische Bewertungslogik (KGV)
Langfristiger Mittelwert Microsoft:
KGV 22–24
EPS ≈ 16 $
16 × 23 = 368 $
📊 Zusammenfassung der 3 Methoden
|Methode
|Fairer Kurs
|FCF-Multiple
|260–300 $
|DCF
|280–320 $
|Historisches KGV
|360–380 $
🎯 Realistischer Fair-Value-Korridor
👉 300–360 $
Das ist der Bereich, wo:
- KI = Bonus
- aber nicht eingepreist als Wundermaschine
🔴 Aktuelle Lage
Heute: 425 $
Überbewertung ggü. Fair Value:
≈ +20–40 %
Das entspricht ziemlich genau einer typischen Tech-Korrekturgröße.
📉 Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung)
|Szenario
|Wahrscheinlichkeit
|Merkmal
|Rücksetzer auf 330–360 $
|55 %
|KI-ROI langsamer
|Seitwärts 1–2 Jahre
|25 %
|Gewinne wachsen rein
|Weiterer Run >500 $
|15 %
|KI explodiert schneller
|Starker Crash <250 $
|5 %
|Rezession/Crash
Konfidenz: ~72 %
💡 Praktische Zonen (rein rational)
|Zone
|Bedeutung
|>420 $
|teuer / Storypreis
|360–380 $
|fair
|320–350 $
|attraktiv
|<300 $
|stark unterbewertet
📌 Kurzfazit
„viel Geld rein, ROI unklar, Markt aufgebläht“
→ ökonomisch korrekt
erwartbar:
- Bewertungsnormalisierung
- nicht Systemcrash
Microsoft bleibt:
✅ fundamental stark
❌ kurzfristig zu teuer