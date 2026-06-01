MakerWorlds erster von einem Nutzer initiierter Charity-Wettbewerb gibt Gewinner bekannt und bringt die Hilfsbereitschaft globaler Kreativer direkt auf Kinderkrebsstationen

AUGSBURG, Deutschland, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- MakerWorlds erster von einem Nutzer initiierter Charity-Designwettbewerb ist abgeschlossen: Aus 2.056 Modellen, eingereicht von 1.008 Kreativen weltweit, wurden nun die Gewinner ausgewählt. Der Wettbewerb wurde zur Unterstützung des Pieksekisten-Projekts ins Leben gerufen, erreichte mehr als 250.000 Unique Visitors auf der Wettbewerbsseite und hilft dabei, digitale Designs, Plattformpunkte und gemeinschaftliche Hilfsbereitschaft in 3D-gedruckte Geschenke für Kinder auf Krebsstationen zu verwandeln.

Pieksekisten sind kleine Kisten mit Geschenken für Kinder, die gerade eine Behandlung, Untersuchung oder einen belastenden Kliniktermin hinter sich haben. Es sind keine großen Geschenke, aber sie können in einem schwierigen Moment etwas Gutes bedeuten. Nach einer Spritze oder einer Blutabnahme kann ein kleiner Gegenstand, den ein Kind selbst auswählen darf, sehr viel bedeuten.

Das Projekt begann im Februar 2023 in der Tagesklinik der pädiatrischen Onkologie in Augsburg, wo Pascal Neumanns Sohn Thore wegen eines Medulloblastoms Grad IV, eines aggressiven kindlichen Hirntumors, behandelt wurde. Pascals Partnerin Silke begann sich zu fragen, wie man Kindern auf der Station kleine positive Momente ermöglichen könnte. Ein prägender Moment war ein Tag nach Thores MRT-Untersuchung: Im Radio lief ein Lied, und in diesem Augenblick wurde schmerzhaft deutlich, wie belastend der klinische Alltag für junge Kinder ist, nicht nur medizinisch, sondern auch emotional.

Die ersten Pieksekisten kamen im März 2023 in die Klinik und waren zunächst mit klassischen kleinen Geschenken gefüllt. Der 3D-Druck kam erst später hinzu, als Pascal bemerkte, wie sein Sohn auf die groben frühen Drucke seines einfachen Einsteiger-3D-Druckers reagierte:

„Für mich war es ein Fehldruck. Für ihn war es etwas, das sein Vater für ihn gemacht hatte. Er freute sich über Dinge, die ich selbst längst weggeworfen hätte."

Thore verstarb im Oktober 2023 im Alter von nur fünf Jahren.

Heute wird das Projekt von Pascal und Silke gemeinsam getragen, mit einer klaren Aufgabenteilung: Silke koordiniert die Klinikseite, darunter Termine, Übergaben vor Ort, direkte Kommunikation mit dem klinischen Team sowie die Dokumentation auf Instagram. Pascal verantwortet die technische Infrastruktur, darunter Website, Kommunikation mit MakerWorld und Bambu Lab, Modellauswahl und Druckproduktion. Bereits früh würdigte die Kinderklinik das Projekt in einem offiziellen Dankschreiben und erkannte darin ausdrücklich die tatsächliche Wirkung dieser kleinen positiven Momente für Kinder in schwierigen Behandlungssituationen an. Der Krankenhaus- und pädiatrisch-onkologische Kontext wird hier als persönlicher und realer Hintergrund genannt, der das Projekt inspiriert und geprägt hat, nicht als Hinweis auf eine formelle institutionelle Beteiligung des Krankenhauses oder eine offizielle Partnerschaft.