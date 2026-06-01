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    Kuwait meldet feindliche Angriffe mit Raketen und Drohnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Alarm in Kuwait nach Luftangriffen mit Drohnen
    • Luftabwehr im Einsatz und Geschosse abgefangen
    • Herkunft der Drohnen unklar und wieder Angriffe
    Kuwait meldet feindliche Angriffe mit Raketen und Drohnen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Im Golfstaat Kuwait ist am Morgen wegen feindlicher Luftangriffe mit Raketen und Drohnen Alarm ausgelöst worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte der Generalstab der Armee auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche hingen damit zusammen, dass Geschosse abgefangen würden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitsbehörden Folge zu leisten.

    Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe schwieg die Armee. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar feuerten die Streitkräfte der Islamischen Republik jedoch schon mehrmals solche Geschosse auf Kuwait und andere Staaten am Persischen Golf. Dort unterhält das US-Militär zahlreiche Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie vom Iran entfernt sind.

    Trotz der Waffenruhe hatten auch die Golfstaaten zuletzt vereinzelt Beschuss gemeldet./mk/DP/zb





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