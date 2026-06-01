Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 75,10€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,17 %.
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Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|72,00CHF
|-13,99 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|71,00CHF
|-15,18 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|57,00CHF
|-31,91 %
|07.05.2026
|UBS
|69,00CHF
|-17,57 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|71,00CHF
|-15,18 %
|18.05.2026
|BARCLAYS
|71,00CHF
|-15,18 %
|19.05.2026
+0,50 %
+0,92 %
+7,43 %
+17,29 %
+84,76 %
+167,91 %
+228,09 %
+419,20 %
+301,04 %
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