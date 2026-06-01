Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 405,18€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,39 %.