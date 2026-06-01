Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Manuel - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 405,18€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,39 %.
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Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|504,00Euro
|+32,34 %
|-
|BARCLAYS
|350,00EUR
|-8,10 %
|01.05.2026
|BERENBERG
|504,00EUR
|+32,34 %
|04.05.2026
|RBC
|400,00EUR
|+5,03 %
|13.05.2026
|RBC
|400,00EUR
|+5,03 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|-8,10 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-14,66 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|380,00EUR
|-0,22 %
|13.05.2026
|UBS
|390,00EUR
|+2,40 %
|13.05.2026
|BERENBERG
|504,00EUR
|+32,34 %
|13.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|-8,10 %
|22.05.2026
+0,28 %
-1,43 %
-1,69 %
+0,53 %
+9,50 %
+87,94 %
+76,58 %
+162,36 %
+268,29 %
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