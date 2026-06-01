Advanced Micro Devices Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Micro Devices Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Advanced Micro Devices Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Advanced Micro Devices Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Micro Devices Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Micro Devices Aktie beträgt 466,67€. Die Advanced Micro Devices Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,58 %.