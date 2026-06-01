Aktie kaufen oder verkaufen
Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: jjfarq - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Assicurazioni Generali Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 34,86€. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,58 %.
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Analysten und Kursziele für die Assicurazioni Generali Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|28,00EUR
|-27,37 %
|01.05.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+6,36 %
|08.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
|JEFFERIES
|28,00EUR
|-27,37 %
|21.05.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+6,36 %
|21.05.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+6,36 %
|21.05.2026
|BARCLAYS
|28,00EUR
|-27,37 %
|22.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|37,00EUR
|-4,02 %
|22.05.2026
+0,78 %
-1,08 %
+1,94 %
+8,71 %
+21,26 %
+117,47 %
+130,59 %
+202,45 %
+110,38 %
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