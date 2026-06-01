Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Assicurazioni Generali Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 34,86€. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,58 %.