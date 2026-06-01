AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 46,64€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,61 %.