Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 54,78€. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,07 %.
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Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DZ Bank
|63,00Euro
|+24,30 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+8,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+18,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+18,38 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|65,00EUR
|+28,24 %
|08.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.05.2026
|JEFFERIES
|49,00EUR
|-3,32 %
|19.05.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|-21,08 %
|21.05.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-21,08 %
|30.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+20,35 %
|30.04.2026
+0,09 %
-2,28 %
-3,41 %
+4,97 %
+19,62 %
+12,96 %
-24,53 %
-27,10 %
+9.471,70 %
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