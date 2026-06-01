BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 54,78€. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,07 %.