Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 48,75€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,43 %.
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Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|40,00Euro
|+9,48 %
|-
|Barclays Capital
|50,00Euro
|+36,86 %
|-
|DZ Bank
|51,00Euro
|+39,59 %
|-
|JPMorgan
|50,00Euro
|+36,86 %
|-
|UBS
|52,00Euro
|+42,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+23,17 %
|-
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+31,38 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+36,86 %
|06.05.2026
|UBS
|52,00EUR
|+42,33 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+31,38 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+36,86 %
|12.05.2026
|UBS
|52,00EUR
|+42,33 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+36,86 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+36,86 %
|18.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.05.2026
|UBS
|52,00EUR
|+42,33 %
|27.05.2026
|JEFFERIES
|40,00EUR
|+9,48 %
|28.05.2026
-0,91 %
-6,43 %
-4,92 %
-10,53 %
+48,14 %
-30,64 %
-29,46 %
-56,85 %
+152,91 %
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