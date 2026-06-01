Aktie kaufen oder verkaufen
Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 42,33€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,94 %.
Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|45,00Euro
|+34,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+34,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+34,93 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|08.05.2026
|BERENBERG
|34,00EUR
|+1,95 %
|08.05.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+34,93 %
|08.05.2026
|UBS
|40,00EUR
|+19,94 %
|10.05.2026
+0,96 %
+7,68 %
+14,32 %
-0,71 %
-13,43 %
-9,02 %
-36,64 %
+100,68 %
+550,67 %
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