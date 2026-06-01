Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 42,33€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,94 %.