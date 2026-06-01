Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 93,00€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,31 %.