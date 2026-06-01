Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 93,00€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,31 %.
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Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|90,00Euro
|+29,01 %
|-
|Bernstein
|95,00Euro
|+36,18 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+36,18 %
|21.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+36,18 %
|22.05.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+29,01 %
|29.05.2026
-0,31 %
-4,74 %
-1,53 %
-34,51 %
-42,37 %
-41,84 %
-28,34 %
-14,55 %
+2.238,26 %
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